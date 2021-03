Proroga patente: le nuove regole con la circolare

Proroga patente, ecco cosa sapere. Il 22 febbraio 2021 è comparso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento 2021/267: misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi Covid. Riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni. Perché? Perché le varie Motorizzazione sono in difficoltà. Vediamo meglio cosa dice la circolare ministeriale.

Proroga patente: i punti chiave

La validità delle patenti di guida che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra 3 il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi. Da quando? Dalla data di scadenza su di esse indicata.

E la validità delle patenti di guida che, dopo l’applicazione della proroga di cui di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/698, sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera prorogata per sei mesi. E comunque mai oltre la data del 1° luglio 2021, se la predetta proroga di sei mesi viene a scadere dopo.

Per chi deve prendere la patente

Sospensione dei termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Analizziamo il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni (decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida). Se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è stato prorogato fino al 13 gennaio 2021. Viene prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza.

