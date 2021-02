Per patente e revisione caos proroga. L’Unione europea consente una proroga di 10 mesi: si vedrà cosa dirà l’Italia Quindi, occhio alle bufale. Per la patente e la revisione, adesso, valgono le stesse regole di prima. Se il nostro Paese dirà sì, le patenti con scadenza tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata sulla stessa.

Per patente e revisione caos proroga: cautela

Ancora più confusa delle patenti la situazione delle revisioni. Il nuovo Regolamento Ue 2021/267 stabilisce proroghe per revisioni periodiche e in particolare per quelle in scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021, ossia dieci mesi rispetto alla scadenza.

Il Regolamento va letto assieme all’altro Regolamento Ue che prorogava di sette mesi le revisioni scadute tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.

Occhio alle modifiche apportate, anche per le scadenze, all’articolo 80 del Codice della Strada dall’Italia, con legge Semplificazione.

Rebus revisioni in Italia

Se e quando l’Italia dirà sì, avranno rilevanza, in quanto più favorevoli rispetto a quelle Unione europea, per le proroghe per revisioni scadute valgono solo fino al 31 gennaio 2020

per indicare sul verbale che la revisione è scaduta il 31 ottobre 2020. E tra il 1° febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 per indicare sul verbale che la revisione è scaduta il 31 ottobre 2020.

E per le revisioni scadute tra il,1° aprile 2020 e il 30 giugno 2021? Prevale la norma Ue. Ma, se scadute tra l’1 aprile 2020 e il 31 agosto 2020 hanno proroga di sette mesi. Mentre quelle scadute tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 hanno proroga di dieci mesi.

Queste, in teoria, sarebbero le norme che dovrebbero aumentare la sicurezza stradale in Italia. Un caos senza precedenti. Per chi guida, per chi dà le multe, per chi fa le revisioni.

