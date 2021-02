Jeep partecipa ai Golden Globe per celebrare i suoi 80 anni

Jeep ha annunciato nelle scorse ore che parteciperà alla trasmissione della 78ª edizione dei Golden Globe che si terrà proprio domani, domenica 28 febbraio 2021. Questo nuovo appuntamento fa parte degli eventi commemorativi per gli 80 anni del marchio e inoltre prevede l’interazione con il pubblico tramite il profilo Twitter ufficiale di Jeep.

Malu Antonio, Marketing and Communication manager di Stellantis America Latina, ha detto: “La partecipazione alla trasmissione dei Golden Globe offre una possibilità unica per raccontare un po’ la storia di Jeep in modo differente, creativo e vicino al pubblico, in diretta. Jeep festeggia gli 80 anni nel 2021 e abbiamo iniziato a celebrare questa data in un evento degno del marchio, in una cerimonia degna del tappeto rosso e considerata uno dei premi più importanti del cinema“.

Jeep: il marchio festeggia il suo 80° anniversario anche ai Golden Globe di domani

Oltre a pubblicare immagini durante la programmazione e la pausa, la casa automobilistica statunitense creerà una sorta di competizione tra i presentatori Thiago Abravanel e Carol Ribeiro. Questa si svolgerà durante tutto il programma, prima dell’inizio della cerimonia dei Golden Globe e l’interazione con il pubblico su Twitter.

La competizione tra i presentatori consiste nel scegliere una delle date importanti per il marchio di Stellantis. Dopo aver fatto girare la roulette digitale, verrà scelto un anno e i presentatori dovranno rispondere a una domanda riguardante il Golden Globe di quel periodo. Chi risponderà correttamente a più domande vincerà un kit Jeep Gear.

Allo stesso tempo, la competizione si svolgerà tramite Twitter sul profilo ufficiale di Jeep. Il brand proseguirà il dialogo sul palco dove risponderà alle domande fatte ai presentatori. Tutte le varie locandine realizzate conterranno informazioni che si riferiscono ai modelli più di successo menzionati in ciascuna data scelta.

Durante la messa in onda verrà proiettato un filmato commerciale di Jeep. Infine, i profili social del canale TNT pubblicheranno contenuti esclusivi ed interagiranno con il profilo dell’azienda.

