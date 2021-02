Ferrari 488 Pista: ammirate la bellezza di questo esemplare dipinto in Blu Elettrico

C’è stata un’epoca in cui la maggior parte delle vetture Ferrari, che hanno lasciato lo stabilimento di Maranello, erano dipinte di rosso. La tonalità Rosso Corsa è senza dubbio una parte importante della storia del cavallino rampante ma nel corso degli anni sono stati aggiunti alla palette colori diverse vernici davvero interessanti.

Questa Ferrari 488 Pista è la prova che le altre colorazioni riescono a tirare fuori il meglio dalle supercar della storica casa automobilistica modenese. Abbiamo di fronte una vettura non più disponibile poiché la 488 GTB è stata sostituita nel 2019 dalla F8 Tributo e almeno per il momento non ci sono ancora novità circa l’arrivo del successore della Pista.

Ferrari 488 Pista: ecco un esemplare dipinto nella speciale colorazione Blu Elettrico

Lo speciale Blu Elettrico che adorna questo esemplare riesce sicuramente a spiccare maggiormente rispetto ai più tradizionali rosso, giallo e nero. Inoltre, questo Blu Elettrico non è un colore standard in quanto il configuratore online della F8 Tributo mostra sei colori blu.

Come tonalità speciale, il cavallino rampante propone il Blu Corsa che è molto più luminoso di tutte le altre tonalità di blu disponibili ma non riesce ad eguagliare l’effetto dato dal Blu Elettrico. Dunque, per poter entrare in possesso di questa particolare vernice è necessario fare una configurazione personale presso una concessionaria Ferrari oppure affidarsi al programma Tailor Made.

Ciò significa anche che l’applicazione di questa colorazione richiederà un prezzo aggiuntivo rispetto a quelle presenti nella palette colori standard del cavallino rampante. Ritornando alla Ferrari 488 Pista oggetto dell’articolo, oltre alla vernice Blu Elettrico troviamo degli elementi aerodinamici in fibra di carbonio e strisce da corsa e stemmi gialli.

Oltre a questi dettagli particolari si aggiungono le ottime prestazioni proposte dalla supercar che sono alla pari della F8 Tributo. Questo perché sotto il cofano è presente lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima in un corpo dal peso complessivo di 1280 kg.

La 488 Pista impiega soli 2,85 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 7,6 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima supera i 340 km/h.

