Fiat Cronos e nuovo Strada ora offrono più caratteristiche di serie

L’ampio elenco di equipaggiamento standard per Fiat Cronos e nuovo Strada è stato ampliato nelle scorse ore dalla casa automobilistica torinese. Per i model year 2021, la berlina e il pick-up compatto più venduto in Brasile hanno ricevuto delle novità molto interessanti e ora sono ancora più equipaggiati e sicuri con nuovi contenuti standard senza modificare il prezzo attuale.

La Cronos in versione Drive 1.3 ora dispone di serie di controllo di stabilità e di trazione e assistenza all’avviamento in salita. Queste caratteristiche facevano parte del pacchetto S-Design. Quest’ultimo aggiunge climatizzatore digitale automatico, sistema Keyless Entry and Go, retrocamera, retrovisore elettrico, fari fendinebbia, cerchi in lega da 15″, spoiler posteriore e dettagli scuri sia all’interno che all’esterno, permettendo alla vettura di proporre un look unico che unisce raffinatezza e un tocco di sportività.

Fiat Cronos e nuovo Strada: la casa torinese ha aumentato l’equipaggiamento di serie lasciando inalterati i prezzi

Tra le altre dotazioni, la Fiat Cronos Drive 1.3 propone sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, Bluetooth, porta USB e sistema di riconoscimento vocale. Non mancano sensori di parcheggio posteriori, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, volante con comandi radio e telefono, seconda porta USB per i passeggeri posteriori e altro ancora.

Per quanto riguarda il nuovo Fiat Strada, la variante Freedom 1.3 esce ora dallo stabilimento di produzione con i sensori di parcheggio, caratteristica che faceva parte del pacchetto Pack Tech. Questo ora propone retrocamera, sistema di infotainment con schermo da 7 pollici e connessione wireless, seconda porta USB, controlli audio al volante e due tweeter.

Il pick-up Strada in versione Freedom è inoltre dotato di antifurto, fari fendinebbia, specchietti esterni elettrici, cerchi in lega da 15″, sensori di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori e chiusura elettrica.

Il prezzo di listino per la Fiat Cronos Drive 1.3 parte da 69.890 R$ (10.598 euro) e arriva a 71.074 R$ (10.777 euro) mentre il nuovo Fiat Strada Freedom 1.3 parte da 76.490 R$ (11.598 euro) e arriva a 82.490 R$ (12.508 euro) nella versione cabine plus e da 77.824 R$ (11.801 euro) a 83.929 R$ (12.725 euro) in quella a doppia cabina.

