Stellantis: aumentano gli stipendi dei dipendenti degli stabilimenti in Polonia

I dipendenti delle fabbriche di automobili e motori della società Stellantis Polonia a Tychy e Bielsko-Biała riceveranno un aumento di stipendio. A gennaio Solidarnosc ha chiesto aumenti salariali sotto forma di controversia collettiva, che però, per motivi formali, non è stata riconosciuta dal datore di lavoro. A febbraio sono iniziati i colloqui salariali con la partecipazione di tutti i sindacati. Inizialmente, il datore di lavoro ha proposto un aumento di stipendio mensile di 350 PLN lordi – i sindacalisti hanno respinto questa proposta perché troppo bassa.

Durante il prossimo incontro, il 13 febbraio, il management di Stellantis Polonia ha offerto ai sindacati un aumento di 450 PLN da febbraio e un compenso per il periodo da ottobre dello scorso anno a gennaio di quest’anno da 1800 PLN, da pagare entro Pasqua. La proposta è stata accolta martedì ei sindacati l’hanno accettata.

“La direzione ha mantenuto la sua posizione sull’ammontare di questi aumenti e questa è la decisione finale. Tutti i sindacati hanno accettato l’ammontare degli aumenti” – ha informato l’associazione nata nell’agosto 1980 nella giornata di martedì.

Secondo le rappresentanze sindacali, il bonus verrà corrisposto ai dipendenti degli ex Stabilimenti di Fiat Chrysler in Polonia insieme al pagamento di febbraio, mentre l’aumento sarà pagato da febbraio – inizialmente come indennità, e dopo la registrazione del relativo allegato al Contratto Collettivo di Lavoro, sarà già incluso nelle tariffe salariali dei singoli dipendenti.

Il sindacato ha anche affermato che gli incontri sugli aumenti salariali sono stati sospesi più volte in passato a causa delle consultazioni con il nuovo partner di FCA, il gruppo francese PSA, con il quale Fiat Chrysler Automobiles ha recentemente costituito la società automobilistica Stellantis.

