FCA Polonia: i sindacati non sono soddisfatti delle proposte di rinnovo del contratto di lavoro

I sindacati delle fabbriche di automobili e motori di FCA Polonia a Tychy e Bielsko-Biała non hanno accettato le proposte di rinnovo del contratto collettivo di lavoro da parte del datore di lavoro presentate loro martedì, considerando l’aumento di 350 PLN proposto insieme al bonus troppo basso.

Ci sono sei sindacati in FCA Polonia che prevedono un aumento di stipendio per il personale di entrambe le fabbriche. A gennaio Solidarność ha chiesto aumenti salariali sotto forma di controversia collettiva, che però, per motivi formali, non è stata riconosciuta dal datore di lavoro. Martedì, le questioni sui salari sono state oggetto di una teleconferenza con la partecipazione della direzione e dei sindacati di FCA Polonia.

“Oggi c’è stato un incontro online della direzione con i rappresentanti dei sindacati, dove sono stati presentati i risultati economici e una proposta di aumento per il personale di FCA Polonia (a Tychy – PAP) e Powertrain (a Bielsko-Biała). l’importo dell’aumento proposto è di 350 PLN con un bonus. I sindacati hanno respinto questa proposta, considerandola significativamente bassa “- ha informato il sindacato sul social network.

La prossima riunione sul libro paga è prevista a breve. I rappresentanti di FCA Polonia non hanno ancora commentato la posizione dei sindacalisti. A gennaio di quest’anno Solidarność ha chiesto un aumento degli stipendi base dei dipendenti della fabbrica di automobili di Tychy e della fabbrica di motori di Bielsko-Biała di 5 PLN l’ora, il che significherebbe un aumento mensile di oltre 800 PLN lordi. La società ha quindi confermato di aver ricevuto le richieste salariali, ma ha valutato che non erano state presentate sotto forma di controversia collettiva, poiché la sua apertura richiederebbe la risoluzione preventiva del contratto di contrattazione collettiva da parte di tutti i sindacati che lo hanno firmato.

Secondo l’opinione dei sindacati, i salari in FCA Polonia sono attualmente non competitivi, inferiori a quelli di altri grandi stabilimenti automobilistici in Polonia.

Alla fine dello scorso anno, Fiat Chrysler Automobiles (ora, a seguito di una fusione con il gruppo PSA – Stellantis) ha annunciato un programma di investimenti nello stabilimento di Tychy. Produrrà nuove auto ibride ed elettriche dei marchi Jeep, Fiat e Alfa Romeo, e la produzione in serie del primo dei tre nuovi modelli inizierà nella seconda metà del 2022. Si prevede di aumentare l’occupazione al Tychy. Lo stabilimento attualmente impiega meno di 2.5 mila persone.

Lo scorso anno lo stabilimento di Tychy ha prodotte oltre 89 mila auto meno dell’anno prima. Il calo della produzione è stato una conseguenza della pandemia e del conseguente fermo di tre mesi, a fronte del calo della domanda di automobili. Nel 2020 la fabbrica ha prodotto un totale di 173mila. contro le 263.000 del 2019 e 259mila del 2018.

Il modello più importante e più venduto di Tychy rimane la Fiat 500, che l’anno scorso è stata prodotta in 121.000 esemplari, contro 179mila di un anno prima. La produzione dello scorso anno della Abarth 500 ha raggiunto i 15mila esemplari contro le 21 mila unità dell’anno precedente.

FCA Polonia, che possiede lo stabilimento di Tychy, è la più grande delle 13 società del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles in Polonia, e il suo stabilimento di Tychy è una delle fabbriche di automobili più moderne al mondo. Il record di produzione annuale nello stabilimento di Tychy è di oltre 600mila auto.

