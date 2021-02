Ram 1500 TRX: aperti gli ordini in Australia

Ram Trucks Australia ha annunciato nelle scorse ore che il nuovo Ram 1500 TRX, il pick-up full-size più veloce e potente al mondo, sarà disponibile nelle concessionarie australiane entro la fine di quest’anno.

L’importatore ufficiale ha dato notizia attraverso il suo sito Web mentre gli showroom di tutto il paese avrebbero già avviato gli ordini, anche se il prezzo deve essere ancora annunciato. Un messaggio presente sul portale Internet di Ram Trucks Australia riporta che stanno lavorando a stretto contatto con i colleghi statunitensi per portare il TRX in Australia nel corso del 2021.

Ram 1500 TRX: l’importatore ufficiale del brand ha aperto le prenotazioni in Australia

Con il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri e la trazione integrale, il TRX è il pick-up full-size di serie più veloce e potente del pianeta. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul Web, il pick-up Hellcat dovrebbe costare attorno ai 180.000 dollari australiani (117.161 euro). Al momento, i prezzi e le tempistiche esatti devono essere ancora annunciati da Ram Trucks Australia ma un noto portale Web locale afferma che il Ram 1500 TRX inizierà ad arrivare nelle concessionarie in quantità limitate dalla fine di quest’anno.

Negli Stati Uniti, il TRX si scontra direttamente con il Ford F-150 Raptor, anche se quest’ultimo riceverà presto una variante con V8. Il motore Hellcat viene condiviso con altri veicoli di Stellantis come il Dodge Durango SRT Hellcat e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk ed è in grado di sviluppare 712 CV di potenza e 881 nm di coppia massima. Tuttavia, questi numeri devono essere ancora confermati per la variante venduta in Australia.

L’otto cilindri del Ram 1500 TRX è abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti e consente al veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi, di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h e di raggiungere una velocità massima di 189 km/h.

