Continental investe nei chip per i veicoli autonomi del futuro

Continental ha acquisito una quota di minoranza nella startup tedesco-statunitense Recogni. L’azienda sta lavorando su una nuova architettura di chip per il riconoscimento degli oggetti in tempo reale basata sull’intelligenza artificiale (AI).

I processori del futuro sono destinati all’uso di computer per veicoli ad alte prestazioni di Continental, tra le altre applicazioni previste, dove eseguiranno una rapida elaborazione di dati dei sensori per la guida automatizzata e autonoma.

Continental: l’azienda ha acquisto una quota di minoranza nella start-up Recogni

In qualità di investitore strategico, la nota società contribuisce, sia finanziariamente che con la sua esperienza nel campo dell’Artificial intelligence, nei sensori dei veicoli e nei sistemi avanzati di assistenza alla guida per promuovere lo sviluppo di questa nuova architettura.

Gli esperti della società prevedono che la produzione in serie potrebbe iniziare già nel 2026. Utilizzando poca energia, i nuovi processori permetteranno ai computer dei veicoli di acquisire rapidamente tutti i vari oggetti presenti nelle immediate vicinanze del mezzo, creando così le basi per una guida automatizzata e autonoma.

Frank Petznick, capo della business unit Advanced Driver Assistance Systems di Continental, ha detto: “Senza chip più veloci non ci sarà rete, automazione e guida autonoma. Attraverso la nostra ricerca nell’area dei nuovi progetti di chip, le nostre partnership strategiche con grandi produttori di chip come NVIDIA e il nostro investimento in Recogni, stiamo compiendo il primo passo per soddisfare la futura esigenza di processori altamente specializzati per moduli sensore e unità di controllo per i nostri computer per veicoli potenti e ad alte prestazioni“.

R K Anand, amministratore delegato di Recogni, ha invece affermato: “Il supporto di Continental è un forte sostegno all’approccio di Recogni per risolvere le sfide più difficili nella guida autonoma. L’attenzione di Recogni ci consente di risolvere la sfida dell’elaborazione della percezione costruendo il sistema di inferenza AI più performante al mondo con il minor consumo energetico, sviluppando ASIC all’avanguardia per algoritmi di inferenza all’avanguardia“.

Mentre un paio di anni fa solo pochi MB al secondo di dati provenienti dal sensore potevano essere analizzati, questa cifra aumenterà fino a diversi GB al secondo nei prossimi anni. Inoltre, i veicoli autonomi del futuro useranno in alcuni casi oltre 20 sensori ad alta risoluzione per analizzare l’ambiente circostante come radar, telecamere e LiDAR.

Annika Ratte-Front, responsabile dell’AI presso la business unit ADAS di Continental, ha affermato: “Anche se parliamo ancora di teoria, le nostre simulazioni mostrano che possiamo aspettarci un’analisi esponenzialmente più rapida dei dati dei nostri sensori una volta che inizieremo a utilizzare i chip Recogni“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI