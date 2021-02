Zadara è il nuovo sponsor di Alfa Romeo Racing ORLEN

Zadara, leader di servizi di edge cloud, e Sauber Motorsport, che gestisce il team Alfa Romeo Racing ORLEN in Formula 1, hanno annunciato oggi che la prima azienda è Official Cloud Supplier della scuderia. In uno sport in cui ogni millisecondo è importante, la capacità di accedere ai dati in tempo reale per un’analisi istantanea è di fondamentale importanza.

Con centinaia di sensori che raccolgono continuamente dati di telemetria sulle monoposto, sulla pista e sui piloti durante i test e nel fine settimana di gara, la tecnologia edge cloud di Zadara migliorerà le prestazioni del team nella massima competizione automobilistica.

Alfa Romeo Racing ORLEN: Zadara è Official Cloud Supplier della scuderia di F1

Nelson Nahum, CEO di Zadara, ha detto: “La Formula 1 inizia molto prima di arrivare in pista con l’ingegneria e il design dell’auto. L’ingegneria fa affidamento su enormi quantità di dati, raccolti in località di tutto il mondo. Questi dati sono necessari anche per le decisioni prese durante la gara. Siamo orgogliosi di essere il fornitore cloud di Alfa Romeo Racing ORLEN e siamo entusiasti per questa stagione di gare“.

Gli ingegneri del team dei reparti Track Engineering, Systems Engineering e Vehicle Performance si affidano a centinaia di GB di dati prodotti da ciascuna monoposto durante il fine settimana di gara per prendere le decisioni a bordo pista e per utilizzarli in sede. Questi dati permettono di portare avanti la ricerca e lo sviluppo, le modifiche ingegneristiche e la strategia di gara.

Grazie a questa partnership fra Alfa Romeo Racing ORLEN e Zadara, i servizi edge cloud di quest’ultima società semplificano drasticamente l’infrastruttura cloud di Sauber Motorsport, migliorando le prestazioni e la latenza e rendendo prontamente disponibili i dati di gara.

Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing ORLEN e CEO di Sauber Motorsport AG, ha affermato: “I dati giocano un ruolo sempre importante in quello che facciamo in Sauber Motorsport. Essere in grado di prendere decisioni basate sui dati quasi in tempo reale e avere un partner di tecnologia cloud come Zadara per garantire che i dati delle nostre auto e dei nostri conducenti vengano acquisiti, protetti e trasportati nel posto giusto al momento giusto significa che questa è una partnership che dà non solo valore ma fornisce prestazioni dentro e fuori la pista“.

L’accordo fra Sauber Motorsport e Zadara è la prima partnership di questo genere realizzata al 100% virtualmente durante la pandemia del 2020. Mai prima d’ora un accordo tecnologico di questo tipo è stato sviluppato interamente sfruttando i canali digitali.

