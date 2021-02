Ram 1500 eletto Best Full-size Pickup 2021 in Canada

L’Automobile Journalists Association of Canada (AJAC) ha nominato il Ram 1500 come miglior pick-up a grandezza naturale in Canada per il 2021 (Best Full-size Pickup Truck in Canada for 2021), il che aggiunge ancora più riconoscimenti al pick-up leggero più premiato in Nord America.

Dave Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Questo premio conferma il duro lavoro dei nostri team di progettazione, ingegneria e produzione di Ram che mirano a costruire i migliori pick-up. Questo riconoscimento consolida ulteriormente Ram 1500 come leader del segmento in termini di durata, tecnologia, efficienza, prestazioni e convenienza e con caratteristiche mai offerte prima in un pick-up. Il fatto che il nostro Ram 1500 venga riconosciuto dal gruppo di membri dell’AJAC, come il miglior pick-up a grandezza naturale, dà ai canadesi la rassicurazione che Ram offre veicoli di qualità standard che svolgono il duro lavoro e portano le famiglie dove vogliono“.

Ram 1500: il pick-up ha conquistato un importante premio in Canada

Stephanie Wallcraft, presidente di AJAC, ha invece dichiarato: “Nonostante le sfide create dal COVID-19, più di 250 veicoli erano idonei per il Canadian Car of the Year 2021, inclusi tutti i pick-up a grandezza naturale sul mercato canadese. Questo premio è il risultato di molte ore di valutazione pratica da parte dei giornalisti dell’AJAC da costa a costa, condotta su vere strade canadesi e in vere condizioni canadesi. Uscire vittoriosi da questo rigoroso processo di test è un risultato notevole“.

Per l’edizione 2021 sono stati presi in considerazione i veicoli che recentemente hanno ottenuto un restyling, a condizione che un numero minimo di schede elettorali fosse presentato dai giornalisti dell’Automobile Journalists Association of Canada. Questi ultimi si occupano di testare tutti i veicoli partecipanti (fra cui il Ram 1500) sulle stesse strade e nelle stesse condizioni sperimentate dagli automobilisti canadesi.

