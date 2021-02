Nuova Peugeot 508 ridefinisce il modo di viaggiare

Peugeot afferma che il primo sguardo dato alla nuova Peugeot 508 anticipa le emozioni che seguiranno al volante. Lo stile con cui si presenta questa ammiraglia appare subito come un volto immediatamente riconoscibile tra la folla. La sua personalità gli permette di emergere prepotentemente ancor prima di premere il pulsante di accensione.

La nuova 508 deriva direttamente dal concept Instinct presentato al Salone di Ginevra del 2017. Lo stesso nome assegnato al prototipo la dice lunga su come il Centro Stile Peugeot abbia voluto lasciare libero sfogo a forme tese che ambiscono a conferire un’impronta dinamica. Numerosi dettagli mostrano come la vettura spinge oltre i limiti del proprio carattere da stradista.

Nuova Peugeot 508: l’ammiraglia francese dalla forte personalità

Lo dimostrano i finestrini senza cornice per tutte quattro le porte mentre la firma visiva verticale delle luci diurne a LED non fa che puntare ulteriormente l’accento in questa direzione. La Peugeot 508 accompagna l’abitacolo all’insegna di quell’esclusivo rivoluzionario Peugeot i-Cockpit con cui vengono firmati tutti gli abitacoli dei modelli della casa automobilistica francese.

La casa del Leone afferma che gli interni dell’auto sono qualcosa di spettacolare ed unici nel panorama automobilistico. Il volante compatto è posizionato più in basso rispetto ad un’auto normale e stupisce una volta percorsi i primi km. La corona del volante sembra fare spazio al quadro strumenti completamente digitale che non lascia spazio alle inopportune distrazioni durante la guida in virtù della sua posizione rialzata per visualizzare comodamente le numerose informazioni di guida.

Non manca un grosso display touch da 10 pollici posizionato al centro della plancia che rappresenta una vera centrale di comando attraverso cui gestire le principali funzioni del veicolo. La nuova Peugeot 508 è fatta di materiali di alta qualità e un assemblaggio esemplare ed offre la possibilità di scegliere raffinati sedili con certificazione AGR a garanzia del grande comfort che assicurano agli occupanti.

Piacere di guida e sicurezza vengono ulteriormente esaltati dagli optional

Il marchio di Stellantis propone una serie di optional che dimostrano come piacere di guida e sicurezza possono essere ulteriormente esaltati. Un esempio è il sistema Night Vision che utilizza una telecamera termografica per rilevare la presenza di esseri viventi davanti al veicolo di notte o in caso di visibilità ridotta.

Non mancano le sospensioni Active Suspension Control con ammortizzazione variabile pilotata che affiancano il retrotreno a bracci multipli. Passando alla gamma delle motorizzazioni, la nuova 508 può essere scelta con propulsori diesel BlueHDi, benzina PureTech turbo o in versione ibrida plug-in.

Tutti i propulsori disponibili possono essere abbinati al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti che rappresenta il perfetto compagno di viaggio ed è in grado di esaltare le caratteristiche di erogazione di ogni singolo motore. Il motore BlueHDi 130 svolge un ruolo molto importante nel rappresentare lo spirito stradista ed è un perfetto equilibrio tra prestazioni adeguate e consumi ed emissioni davvero ridotti.

Alcune analisi commerciali condotte dalla casa automobilistica francese rivelano una sensibile preferenza da parte dei clienti italiani per gli allestimenti Allure Pack e GT, capaci di esprimere in maniera esemplare il carattere premium della Peugeot 508.

È possibile mettersi alla guida della vettura sfruttando l’offerta proposta da Free2Move Lease che prevede un canone di noleggio a lungo termine all inclusive e con rate che possono essere adattate alle proprie esigenze. Nel costo mensile sono compresi tutti i servizi che riguardano la vettura in modo da guidarla senza pensieri.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI