Una foto spia svela i nuovi fari della futura Citroën C5

Attesa per il terzo trimestre del 2021, la nuova Citroën C5 viene ormai da tempo immortalata in immagini spia che hanno finito per fornire le proporzioni esterne di una vettura che muta radicalmente. In queste ore è però trapelata la prima foto della carrozzeria che mostra i nuovi fari privi di camuffature.

Non si placa quindi il lavoro di Citroën che, dopo aver lanciato la nuova C4 lo scorso anno, introdurrà a brevissimo la nuova C5. Una terza generazione tanto attesa che subentra alla C5 di seconda generazione, ma anche all’ammiraglia C6, ovvero due vetture scomparse dal listino Citroën ormai da diversi anni. La nuova C5 avrà quindi un compito pesante: quello di reintrodurre sul mercato una grande berlina del Double Chevron. Per fare questo scommetterà su uno stile tutto suo. Lontano dalla tradizionale impostazione a tre volumi, la nuova Citroën C5 sarà infatti più alta di una berlina standard e il suo posteriore arrotondato gli darà un aspetto simile a quello di una coupé. Stiamo ora aspettando di vedere la nuova Citroën priva delle camuffature. Immagini che non dovrebbero tardare più, come dimostra il primo leak sul forum Worldscoop relativo ai nuovi fari.

Simili, ma differenti da quelli della C4

Uno screenshot sicuramente molto scarno per avere un’idea reale della nuova C5 basta comunque a confermare che il look dei fari anteriori sarà abbastanza vicino a quello della Citroën C4. Troviamo infatti le cromature che si estendono dagli chevron fino al centro e si allontanano arrivando fino ai parafanghi, una sottile striscia di LED sopra e il gruppo ottico sotto con contorni più lineari rispetto a quelli della C4. Altra differenza con la compatta risiede nelle false prese d’aria che ospitano i fendinebbia ora scomparse sul frontale della C5. Piccoli dettagli che dovrebbero consentirle di non evocare troppo il mondo dei SUV mentre la C4 è disposta a farlo per distinguersi dalla concorrenza. Anche la griglia suddivisa in due parti promette di essere diversa per i due modelli.

