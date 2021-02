Questa Willys Americar ha un Hemi V8 da ben 1000 CV

La Willys Americar è uno dei veicoli più particolari e personalizzati in America. Le linee di quest’auto, uniche nel settore automobilistico, possono essere trasformate in vere e proprie opere d’arte automobilistica dagli esperti del settore aftermarket e inoltre non sembra esserci alcun limite al tipo di motore che può essere installato sotto il cofano.

L’Americar arrivò sul mercato nel 1937 prima della Seconda Guerra Mondiale e morì proprio nel mezzo di essa, nel 1942. Nonostante la sua breve durata, il modello è stato proposto in diverse varianti, da quella berlina fino al pick-up.

Willys Americar: un esemplare completamente modificato da 1000 CV è in vendita

I negozi di personalizzazione adorano particolarmente la versione coupé e nel corso degli anni hanno realizzato alcuni progetti davvero incredibili basati proprio su questa variante. Tuttavia, la Willys Americar proposta in questo articolo è ancora più unica, soprattutto per il propulsore nascosto sotto il cofano.

Questa Americar è stata prodotta solo un anno prima della fine della produzione (nel 1941). Dal 1990 al 2000 però ha passato la sua vita nascosta in un garage prima di essere scoperta dalla persona che l’ha trasformata in ciò che è adesso. Montato su un telaio Art Morrison, il corpo della Willys è stato modificato pesantemente ed è rivestito completamente di nero.

I grossi pneumatici presenti sul retro, tipici delle auto da drag race, sono stati installati in quanto questa Willys Americar è in grado di terminare il quarto di miglio in 9 secondi senza problemi.

Questo è possibile grazie al motore che sporge dal cofano anteriore. Si tratta di un Hemi 472 da 7.7 litri, abbinato a una trasmissione a 3 rapporti, capace di sviluppare ben 1000 CV di potenza. Attualmente, il veicolo è disponibile all’acquisto ad un prezzo purtroppo sconosciuto.

