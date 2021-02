Criminale fa causa alla polizia britannica per aver distrutto la sua Ferrari

Un criminale condannato nel Regno Unito ha citato in giudizio la polizia locale per aver demolito la sua Ferrari 458 Spider. L’uomo in questione è scappato a Dubai poco prima di essere condannato per aver commesso varie frodi, corrompendo il corso della giustizia.

Il 35enne dovrebbe scontare 10 anni in una prigione britannica ma vive invece alla grande a Dubai. Nelle scorse ore, il criminale ha citato in giudizio la polizia del West Midlands per aver demolito la sua 458 Spider.

Secondo Birmingham Live, l’uomo ha fatto notizia nell’aprile 2017 quando ha parcheggiato la sua supercar sul marciapiede del Birmingham Crown Court. Si è rivelata una decisione al quanto stupida poiché le autorità locali hanno subito sequestrato l’auto.

Inoltre, la polizia ha rivelato che non c’era un’assicurazione valida e poi era un veicolo di categoria B, quindi non adatto alla circolazione a causa dei danni. Doveva essere demolito. Un video pubblicato su YouTube all’inizio del 2018 (presente in fondo all’articolo) mostra dei momenti in cui la Ferrari 458 Spider del 35enne viene distrutta in un deposito di rottami locale.

Parlando con Mail Online, Zahid Khan ha dichiarato: “Ora ho avviato un procedimento contro la polizia di West Midlands per la loro condotta illegale in relazione alla mia Ferrari 458 Spider del valore di 200.000 sterline“.

Una portavoce della polizia del West Midlands ha commentato dicendo che l’uomo ha precedentemente presentato una lettera di reclamo direttamente alle forze dell’ordine che è già stata negata. Inoltre, hanno ricevuto una notifica la quale ha avviato un procedimento dinanzi al tribunale e che riceverà risposta a tempo debito. Alcuni sostengono che la polizia del Regno Unito sappia dove viva Khan a Dubai e che potrebbe rischiare l’estradizione.

