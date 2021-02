Si rinnova la collaborazione tra Acer e Alfa Romeo Racing: nel frattempo spunta un primo teaser della C41

Sauber Motorsport, quindi Alfa Romeo Racing, ha rinnovato la partnership con Acer anche per la stagione 2021. Alfa Romeo Racing e Acer si erano incontrate durante la stagione 2020, ovvero quando avevano cominciato una collaborazione che proseguirà quindi anche quest’anno introducendo la tecnologia Acer all’interno del team italo elvetico.

Vengono infatti utilizzati prodotti Acer sia per le attività in pista che all’interno del comparto ingegneristico di Hinwil in Svizzera, ovvero in Sauber Engineering. La partnership prevede anche un’ampia campagna di marketing che impiegherà pure i piloti dell’Alfa Romeo Racing, ovvero i già riconfermati Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Soluzioni tecnologiche avanzate

Acer fornirà all’Alfa Romeo Racing i notebook della serie Enduro e TravelMate, oltre alle workstation ConceptD e soluzioni per la visualizzazione digitale. L’hardware proposto da Acer avrà un ruolo importantissimo quindi in pista, ma anche per tutto quello che concerne il lavoro espresso ad Hinwil. C’è da dire che Acer e Alfa Romeo si rivolgono entrambe ad una fascia di pubblico di età compresa fra i 13 e i 44 anni.

Frédéric Vasseur, Team Principal di Alfa Romeo Racing ORLEN e CEO di Sauber Motorsport AG, ha ammesso: “È un vero piacere estendere il nostro rapporto con Acer. Il nostro lavoro insieme nel 2020 ha messo in luce le sinergie tra il mondo dell’informatica di fascia alta e il motorsport visto che ambedue sono ambienti altamente competitivi in ​​cui la ricerca delle prestazioni è l’obiettivo costante e in cui ogni giorno apre nuove possibilità di sviluppo. Lavorare insieme anche nel 2021 è un risultato naturale e non vediamo l’ora di condividere insieme una stagione di successo”.

Mentre Hajo Blingen, Vice Presidente Marketing di Acer Europe SA, ha quindi aggiunto: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership nel 2021 con uno dei team più prestigiosi della storia della Formula 1, con piloti iconici. Noi di Acer non solo spingiamo i confini di ciò che è possibile nella tecnologia, ma anche nel marketing digitale, portando contenuti e storie ancora più coinvolgenti alla nostra comunità di fan”.

Primo teaser

Intanto quella che verrà sarà la settimana della presentazione della nuova Alfa Romeo Racing C41. Lunedì 22 febbraio sarà quindi svelata la nuova monoposto per il Mondiale 2021 in Polonia, a Varsavia presso il Grand Theatre, con un evento trasmesso in streaming che comincerà alle 12.05. L’evento potrà essere seguito mediante i canali ufficiali di Alfa Romeo Racing (su Twitter e Facebook), ma anche sul canale YouTube e sul sito internet di Sauber Group.

A margine della presentazione interverranno anche i due piloti del team, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi oltre al terzo pilota Robert Kubica. Immancabile anche Frederic Vasseur, team principal dell’Alfa Romeo Racing, coadiuvato dal direttore tecnico Jan Monchaux.

Nel frattempo ieri l’Alfa Romeo Racing ha svelato su Instagram un primo teaser della nuova monoposto. Chiaramente non si tratta di un’immagine dalla quale si riesce ad attingere qualche elemento, ma il team comincia a scaldare ufficialmente i motori e i cuori degli appassionati che sperano in qualche cosa di più per quest’anno.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI