Ram 1500 Laramie e Limited 2021: annunciati i prezzi per l’Australia

Ram Trucks Australia ha annunciato nelle scorse ore i prezzi e le specifiche del Ram 1500 2021 in attesa dell’arrivo nelle concessionarie previsto nelle prossime settimane. I rivenditori australiani sono stati informati che ognuno riceverà inizialmente un numero limitato di 1500 di nuova generazione da utilizzare come veicoli dimostrativi prima dell’arrivo di più esemplari verso aprile e maggio.

L’attuale gamma 1500 Classic, che continuerà ad essere venduta assieme alla generazione DT per i prossimi due anni circa, viene proposta in Australia ad un prezzo compreso fra 79.950 e 109.950 dollari australiani (51.519-70.851 euro). Il Ram 1500 Laramie 2021 si collocherà al di sopra della gamma Classic con un prezzo di partenza di 114.950 dollari australiani (74.093 euro).

Ram 1500 2021: Ram Trucks Australia svela i prezzi delle versioni Laramie e Limited

Il pick-up sarà offerto con un pacchetto opzionale che include cruise control, assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, avviso di traffico trasversale posteriore e telecamera a 360° ad un prezzo di 4950 dollari australiani (3189 euro).

È possibile aggiungere anche i gradini laterali elettrici al prezzo di 1950 dollari australiani (1256 euro) oppure i RamBox incorporati nei paraurti posteriori con presa di corrente a 4950 dollari australiani. Al top della gamma si posizionerà il Ram 1500 Limited 2021 con un prezzo di partenza di 139.990 dollari australiani (90.208 euro).

Anche se Ram Trucks Australia deve ancora svelare ulteriori dettagli, sappiamo che il modello avrà un enorme display touch per il sistema di infotainment disposto verticalmente. La nuova generazione del famoso pick-up avrebbe dovuto debuttare nelle concessionarie australiane verso la fine del 2020 o all’inizio del 2021.

Tuttavia, un aumento della domanda del 1500 Classic, registrata nella seconda metà dello scorso anno, ha spinto la casa automobilistica statunitense a dare priorità a questo modello. In base a quanto riportato, Ram Trucks Australia aveva circa 900 ordini per il modello Classic alla fine dello scorso anno e quindi ha dovuto fare degli straordinari per completare le consegne all’inizio di quest’anno.

Visto che la maggior parte della produzione è stata completata, lo stabilimento di Melbourne è pronto ad accogliere il nuovo Ram 1500 Laramie/Limited.

