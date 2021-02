Ferrari 599XX Evo: una compilation tutta dedicata alla vettura estrema | Video

19Bozzy92 ha pensato di creare una compilation dedicata alla Ferrari 599XX mettendo insieme gran parte del materiale in suo possesso e quello di alcuni suoi colleghi youtuber.

Prima di passare direttamente al video, però, vi ricordiamo alcune caratteristiche offerte da questa speciale vettura ad alte prestazioni. La casa automobilistica modenese ha presentato la 599XX “standard” nel 2009 come seconda auto da pista appartenente al programma XX.

Ferrari 599XX Evo: la performante vettura del cavallino scende in pista per mostrare tutto il suo potenziale

I clienti più privilegiati del cavallino rampante hanno l’opportunità di partecipare a eventi privati con le loro auto XX, oltre a generare dati per scopi di ricerca e sviluppo per conto di Ferrari.

Rispetto alla vettura standard, abbiamo diverse modifiche per renderla più agile e reattiva per l’uso in pista. Esempi sono il peso ridotto, l’aumento della potenza massima (circa 730 CV a 9000 g/min), migliori carrozzeria e aerodinamica e altro ancora. Essendo un’auto appartenente al programma XX, aveva diverse caratteristiche e tecnologie molto interessanti da sviluppare e che avrebbero potuto essere utilizzate nei futuri modelli stradali di Maranello.

Ad esempio, la 599XX dispone di due ventole posto nel bagagliaio che aspirano l’aria del sottoscocca e la espellono successivamente tramite i due fanali posteriori finti. Verso la fine del 2011, debuttò la Ferrari 599XX Evo, presentata come una sorta di kit di aggiornamento per la 599XX standard.

Le differenze estetiche sono piuttosto evidenti come ad esempio il nuovo alettone posteriore più grande e attivo, il nuovo diffusore posteriore, lo splitter anteriore, i terminali di scarico posizionati lateralmente e altro ancora. La 599XX Evo, inoltre, pesa 35 kg in meno rispetto al modello “standard” mentre il motore V12 da 6 litri eroga circa 750 CV di potenza e 700 nm di coppia massima.

Le varie clip presenti nel video dopo la galleria fotografica sono state registrate durante gli eventi Ferrari XX Programmes 2016-2017-2018, Finali Mondiali Ferrari 2017-2018-2019 e Ferrari Racing Days 2020 sul circuito del Mugello, presso l’autodromo di Monza e presso l’autodromo di Imola.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI