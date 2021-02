Opel assicura che le sue auto elettriche sono adatte alle zone montuose

Alcuni sostengono che le auto elettriche sono adatte esclusivamente per un uso cittadino ma non è assolutamente vero. Ad esempio, i modelli elettrificati proposti da Opel rivelano le loro capacità in zone collinari e montuose grazie all’elevata coppia disponibile fin da subito, alla buona trazione, al recupero di energia in fase di decelerazione, alla maneggevolezza di prima categoria grazie al baricentro basso e alla lunga autonomia.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica tedesca, il re delle colline presente nella sua gamma è l’Opel Grandland X Hybrid4, capace di sviluppare una potenza di 300 CV (221 kW). Ciò è possibile grazie alla combinazione di un motore a combustione interna e due propulsori elettrici. Questo sistema permette al SUV del marchio di Stellantis di avere sempre molta potenza a disposizione, soprattutto durante la guida in salita.

Opel: le sue auto elettriche sono adatte anche alle zone montuose e collinari

La trazione integrale elettrica garantisce un’ottima attrazione in tutte le condizioni stradali. Oltre a rendere la guida più divertente, è anche sicura. Sarebbe facile e così anche scendere, i motori elettrici permettono di mostrare le loro capacità di recupero e decelerazione dell’energia.

Gli ingegneri della casa di Rüsselsheim hanno installato i due propulsori elettrici sulla parte anteriore e posteriore. Questi si trasformano in generatori e convertono l’energia cinetica della discesa in elettricità. Impostando la modalità B, il recupero e la decelerazione aumentano.

La batteria da 13,2 kWh riesce a ricaricarsi a costo zero e a risparmiare energia per la prossima risalita. Allo stesso tempo c’è un significativo effetto di decelerazione. Il conducente non ha bisogno di scalare marcia, né di frenare con forza.

Il Grandland X Hybrid4 procede in discesa a una velocità moderata senza accelerare nelle discese più ripide in quanto l’attenzione di carica aumenta parallelamente e con essa la resistenza di guida. La frenata prima della curva successiva e perlopiù inutile su discese lievi e medie.

Grazie all’aumento del recupero, il veicolo rallenta da solo. Si tratta di una caratteristica estremamente piacevole che le auto tradizionali difficilmente possono eguagliare in quanto non dispongono del freno motore. Questo principio di recupero di energia si applica a tutti i veicoli elettrici di Opel.

La batteria viene installata nel sottoscocca per assicurare un baricentro particolarmente basso. Sia la Corsa-e che il Mokka-e dispongono di un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 nm di coppia massima che aziona le ruote anteriori. Anche i veicoli commerciali leggeri riescono ad assicurare delle ottime prestazioni in salita come ad esempio gli Opel Combo-e e Vivaro-e.

