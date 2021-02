Una rara Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 Corsa è in vendita

Le vetture Alfa Romeo contrassegnate con la sigla A (Alleggerita) sono state sottoposte a una dieta con gli ingegneri del Biscione che hanno sostituito i finestrini laterali in vetro con Perspex, aggiunto varie componenti delle sospensioni in alluminio e montato delle maniglie delle portiere più leggeri.

Nel caso di questa Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 Corsa che pesa soli 740 kg e con motore da 1.6 litri nascosto sotto il cofano in grado di sviluppare una potenza pari a 170 CV con specifiche da gara. Autodelta, l’allora reparto corse di Alfa Romeo, si è concentrato sul propulsore che è stato sviluppato con doppie candele, coppa dell’olio più grande, pistoni da competizione ad alta compressione, alberi a camme più sportivi e altro ancora.

Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 Corsa: un bellissimo esemplare blu sta cercando un nuovo proprietario

Anche la trasmissione è stata sviluppata, ricevendo un volano più leggero, dei rapporti più ravvicinati e un differenziale a slittamento limitato. Dei 500 esemplari richiesti per ottenere l’omologazione, la maggior parte ha partecipato alle competizioni e dunque oggi auto come questa Giulia Sprint GTA 1600 Corsa sono altamente ricercate.

Il 1° gennaio del 1968 fu omologata una nuova sequenza di numeri di telaio che inizia con 848001, dotati di due nuovi rapporti per l’asse posteriore, freni anteriori e posteriori ATE, servofreno e cerchi da 15″. Inoltre, è stata effettuata una modifica la quale ha consentito un riempimento volumetrico più efficiente delle camere di combustione ad alti regimi, permettendo al motore di erogare più potenza.

Su Mechatronik.de è disponibile all’acquisto una bellissima Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 Corsa la cui produzione è stata completata il 19 febbraio del 1969 e consegnata nuova in Germania il 17 giugno. Il primo proprietario era un pilota dilettante che fece preparare le sue auto da competizione dalla concessionaria Alfa Romeo di Mannheim.

Purtroppo non si conoscono i km percorsi ma l’auto si presenta in ottime condizioni

Il telaio n°848003 è presente nella Tony Adriensens GTA come partecipante alla gara AvD/ACS Hockenheim del 25 agosto 1973 dove fu guidata da Bernd Fischer. Un appassionato ricercatore di Alfa Romeo Giulia GTA, che tra l’altro ha scritto un libro dedicato alle GTA di Herbert Schultze, acquistò l’auto sul circuito da Bernd Fischer.

Durante la sua proprietà, il nuovo proprietario ricostruì il motore e mantenne l’auto nella sua collezione fino al 2005, quando è stata venduta. Il proprietario successivo della vettura ha deciso di iniziare un restauro meccanico. Successivamente, il veicolo ha partecipato a una serie di eventi storici in tutta Europa.

Il quarto proprietario di questa Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 Corsa l’ha acquistata nel 2012. Purtroppo non si conoscono i km percorsi ma il rivenditore sostiene che l’auto è dotata di una carrozzeria rivestita di blu con i loghi di vari sponsor, e abbinata a cerchi gialli, e degli interni rivestiti in alcantara nera. Per quanto riguarda il prezzo, è possibile portarsi a casa questa speciale Giulia Sprint GTA 1600 Corsa pagando ben 309.000 euro.

