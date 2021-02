Ram 1500 TRX da 712 CV sfida due Toyota Tundra sovralimentati

I ragazzi di The Fast Lane truck (TFLtruck) continuano a cercare degli sfidanti per il nuovo Ram 1500 TRX. L’ultimo video pubblicato su YouTube vede protagonista proprio il pick-up Hellcat mentre gareggia contro due Toyota Tundra sovralimentati costruiti da Toytec con sede a Denver (in Colorado).

Conosciamo abbastanza bene le specifiche del TRX. I 712 CV erogati dal motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri, condiviso con auto come la Dodge Challenger SRT Super Stock e la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, hanno reso il 1500 TRX molto popolare e soprattutto veloce.

Ram 1500 TRX: il pick-up Hellcat gareggia contro due Toyota Tundra con sovralimentazione

Passando ai due Tundra, il primo esemplare (quello bianco) è dotato di un V8 sovralimentato da 5.7 litri che eroga circa 550 CV ed è abbinato a un compressore Magnuson da 1.9 litri. Solo guardandolo, possiamo chiaramente intuire che questo veicolo non ha alcuna speranza con il TRX.

Potrebbe essere più veloce sul fuoristrada per via dei suoi pneumatici e per l’assetto rialzato ma in un test di accelerazione in rettilineo rimarrebbe sicuramente indietro. Il Toyota Tundra rosso, invece, è molto più potente.

Anche questo è equipaggiato da un V8 da 5.7 litri ma in questo caso è presente un compressore Harrop da 2.65 litri. Questo pick-up è più piccolo e quindi dovrebbe essere più leggero del modello bianco. Secondo Toytec, il Toyota Tundra dovrebbe essere capace di erogare 650 CV.

Per le prime due manche dalla drag race, il Tundra bianco cerca di dare il meglio per tenere il passo con il Ram 1500 TRX ma non ci riesce. Per scoprire maggiori informazioni sul confronto fatto da The Fast Lane Truck, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

