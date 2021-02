Alfa Romeo festeggia San Valentino con Passione

In vista del giorno di San Valentino questa domenica, Alfa Romeo ha annunciato oggi Passione, un e-book interattivo che racconta l’eredità, le influenze e l’esplorazione della passione del marchio per il Design italiano negli ultimi 110 anni. Creato in collaborazione con il Centro Stile Alfa Romeo di Torino in Italia, Passione esamina la storia e il significato senza precedenti del marchio nel design automobilistico globale e include rendering e schizzi esclusivi dei designer del Centro Stile.

I capitoli di Passione includono:

Centro Stile – Fondato nel 1971 e con sede a Torino , il Centro Stile sovrintende al design dell’Alfa Romeo.

Radici italiane – Dall’architettura romana, alla pittura rinascimentale o all’arte moderna, le radici italiane dell’Alfa Romeo sono profonde, influenzando il design del marchio fino ad oggi.

Heritage – Alfa Romeo sfrutta il suo illustre passato per ispirare i design di oggi e di domani. Gli spunti di auto leggendarie come la 33 Stradale e la Giulia GT possono essere visti sul moderno concetto di crossover 4C Spider e Tonale PHEV.

Purezza – Il grande design italiano è puro e onesto, non contaminato da eccessi o stravaganze. La purezza è ciò che rende il design italiano senza tempo.

Distruption – Nel corso della sua storia il design Alfa Romeo ha stabilito tendenze, ha infranto le norme e sconvolto il mondo con design pionieristici.

Rosso – Il colore dell’Italia. Il colore dell’Alfa Romeo. Il rosso è un simbolo della cultura italiana e un segno distintivo dei modelli più iconici dell’Alfa Romeo.

La bellezza è ovunque: dai veicoli esotici come la 4C Spider e la 8C Competizione alle tradizionali berline, crossover e berline compatte, i modelli Alfa Romeo incarnano una bellezza senza tempo.

La bella e la bestia – L’eleganza incontra la forza. Lo stile veste la velocità. Il design Alfa Romeo parla di potenza e prestazioni.

Melting pot del design – Bertone, Pininfarina, Zagato, solo per citarne alcuni. Mentre la maggior parte delle case automobilistiche italiane ha collaborato nel tempo con uno o due carrozzieri, Alfa Romeo ha collaborato con diversi, creando un catalogo diversificato di design iconici.

Esplorazione – Dall’imminente concetto di crossover Tonale PHEV a oltre, questo capitolo evidenzia la passione di Alfa Romeo per l’esplorazione di nuovi territori.

Ti potrebbe interessare: Fiat: promozione interessante per festeggiare San Valentino

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI