Jeep: ecco le promozioni sulla sua gamma valide a febbraio

Jeep ha deciso di dare un’ulteriore spinta alle vendite delle nuove vetture ibride plug-in appartenenti alla gamma 4xe con una serie di promozioni interessanti valide per tutto febbraio. Queste vanno ad aggiungersi agli incentivi statali proposti dal governo che riguardano Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator.

Per Jeep Renegade e Compass 4xe, è possibile ottenere uno sconto fino a 9000 Euro. In particolare, il Jeep Renegade 4xe è disponibile tramite finanziamento ad un prezzo di partenza di 169 euro al mese mentre la Compass 4xe parte da 229 euro al mese.

Jeep: a febbraio sono disponibili interessanti promozioni per gli italiani

Attraverso la formula di noleggio Jeep Miles, è possibile mettersi al volante del Renegade 4xe pagando 309 euro al mese e della Compass 4xe 329 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi 1000 km e inoltre non è previsto alcun anticipo. Scegliendo la soluzione Noleggio Chiaro, invece, i due SUV ibridi plug-in partono, rispettivamente, da 299 euro e 319 euro al mese.

Come detto ad inizio articolo, la casa automobilistica americana ha riservato delle promozioni speciali anche per Wrangler e Gladiator con motori 100% a combustione interna. Per l’iconico fuoristrada è disponibile la formula Jeep Free ad un prezzo di 18.000 euro con la possibilità di bloccare il pagamento delle rate per i primi due anni, oltre a versare meno della metà dell’anticipo e dando la possibilità di scegliere al termine del finanziamento se acquistare la vettura pagando il valore residuo, restituirla o sostituirla con una nuova.

Per quanto concerne il pick-up, è possibile risparmiare fino a 10.000 euro sul prezzo di listino grazie agli incentivi statali proposti in Italia. In caso di rottamazione del vecchio veicolo, è possibile mettersi al volante del Jeep Gladiator pagando 349 euro al mese attraverso il finanziamento Jeep Excellance. Ad esempio, il modello Overland con motore V6 da 3 litri è disponibile ad un prezzo di 57.720 euro anziché 67.944 euro e può essere finanziato in 48 rate mensili e versando un anticipo di 13.870 euro.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI