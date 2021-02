Ecco i Green Deals di FCA Bank e Leasys: 4 promozioni fino a fine febbraio

La volontà di promuovere una mobilità che sia il più possibile sostenibile è una ferma convinzione nell’impegno tra FCA Bank e Leasys. Sia FCA Bank che Leasys hanno infatti sostenuto da sempre campagne che vanno a favore dell’ambiente nell’ambito green con l’obiettivo principale che risiede nella volontà di affermare una mobilità sempre più sostenibile nell’ottica di una concreta riduzione delle emissioni di CO2.

Già lo scorso anno FCA Bank aveva avviato una collaborazione con Treedom per il lancio delle prime ibride a marchio Fiat e Lancia: sono state impiantate quindi foreste con diversi alberi in accordo con i finanziamenti e i noleggi di vetture ibride ed elettriche. C’è poi l’elettrificazione della rete di Leasys Mobility Store che ha introdotto la prima rete privata di colonnine elettriche che è oggi la più vasta del nostro Paese o le Isole Green dei Mobility Store for Crédit Agricole e infine il Progetto ArtElectric frutto della partnership con la Reggia di Venaria di Torino. A queste iniziative si aggiunge la recente inaugurazione di LeasysGO! il primo car sharing dedicato alla Nuova 500 elettrica, composto da una flotta completamente elettrificata.

Promozioni fino a fine febbraio

In accordo con queste iniziative, ora FCA Bank e Leasys hanno lanciato i Green Deals ovvero un nuovo set di promozioni che rimarranno attive fino al prossimo 28 febbraio. Si tratta nello specifico di quattro offerte speciali in cui la protagonista essenziale è la mobilità consapevole e sostenibile, in accordo con la possibilità data a tutti i clienti di potervi prendere parte. I Green Deals di FCA Bank e Leasys sono attivi in Italia e in tutti i Paesi europei dove operano le società direttamente online.

FCA Bank propone quindi la promo Go Easy, formula di finanziamento dedicata a chi vuole acquistare una Nuova Fiat 500 Elettrica tramite una rata mensile a partire da 99€ al mese, con in più il vantaggio dell’azzeramento delle spese d’istruttoria (anziché di 325 euro). Per accedere alla promozione il cliente dovrà richiedere un coupon nella sezione promozioni del sito fcabank.it grazie al quale sarà possibile ottenere l’azzeramento delle spese in concessionaria.

Anche il Green Deal di Leasys è incentrato sulla Nuova 500 Elettrica; si tratta infatti del Leasys Miles, ovvero il noleggio a lungo termine pay per use di Leasys. In questo caso viene previsto un canone mensile di 279 euro e un costo per ogni chilometro percorso pari a 0,18 €, con i primi 1.000 km già inclusi nel canone. Per il lungo termine viene prevista un’ulteriore promozione anche per la Jeep Renegade 1.3 PHEV 4xe Limited proposta con la formula Be Free a 569 euro al mese iva inclusa e la possibilità di poter acquistare l’auto a fine noleggio, grazie al diritto di prelazione, a 19.300 euro. La terza offerta è invece la Leasys Rent, che nello specifico riguarda Leasys CarCloud, per l’abbonamento a Fiat 500 e Jeep PHEV 4xe si può ora sottoscrivere con un 30% di risparmio sulla quota di iscrizione acquisibile su Amazon.

La quarta promo è quella di Clickar, ovvero il portale dedicato alla compravendita di veicoli usati o ormai giunti a fine noleggio: tutti i soggetti privati che parteciperanno alle aste on line per aggiudicarsi un veicolo usato, riceveranno 3 anni di garanzia sul veicolo acquistato.

