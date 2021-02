Ferrari SF90 Stradale con pacchetto Assetto Fiorano si mostra dal vivo!

La Ferrari SF90 Stradale si propone sul mercato come la Ferrari da strada più potente di sempre. Sotto il cofano della supercar, annunciata nel 2019, è presente un gruppo propulsore ibrido costituito da un V8 biturbo da 4 litri e tre propulsori elettrici per una potenza complessiva pari a ben 1000 CV.

Come di consueto, il cavallino rampante rende l’esperienza di acquisto per il cliente ancora più appagante offrendo il pacchetto Assetto Fiorano che migliora ulteriormente l’esperienza di guida a bordo della vettura.

Ferrari SF90 Stradale: ammiriamo la bellezza di questo esemplare con Assetto Fiorano

Un nuovo video pubblicato su YouTube da Varryx ci mostra più da vicino un elegante esemplare della SF90 Stradale con pacchetto Assetto Fiorano. Quest’ultimo elimina 30 kg di peso a vuoto dalla vettura con l’aggiunta di materiali leggeri, quali molle e scarico in titanio e cerchi in fibra di carbonio. In aggiunta, troviamo dei nuovi ammortizzatori progettati prendendo ispirazione dall’esperienza di Ferrari nelle competizioni GT.

Altre modifiche riguardano un nuovo spoiler posteriore in fibra di carbonio e degli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 che aiutano a migliorare la deportanza e l’aderenza. Purtroppo, la clip non ci mostra la speciale Ferrari SF90 Stradale in azione. A livello di prestazioni, la vettura impiega 2,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 6,7 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima si aggira attorno ai 340 km/h.

Oltre ai 1000 CV, il propulsore ibrido plug-in produce 800 nm di coppia massima. La batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni permette alla supercar di percorrere fino a 25 km in modalità full electric con una singola ricarica a una velocità massima di 135 km/h.

Per apprezzare il fantastico look di questa Ferrari SF90 Stradale con Assetto Fiorano, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI