CNH Industrial, la casa madre di Iveco, ha registrato nel 2020 perdite per 411 milioni di euro leggermente inferiori a quelle dei primi nove mesi dopo aver in qualche modo compensato l’impatto del coronavirus (chiusure di stabilimenti e flessione del mercato) nel secondo semestre. I ricavi, invece, hanno raggiunto i 21.693 milioni (-7,2%).

Il produttore italiano di veicoli industriali controllato da Exor – holding di partecipazioni della famiglia Agnelli – ha chiuso lo scorso anno con un livello di liquidità record (13.224 milioni), ma un mese fa si sapeva che poteva vendere Iveco alla cinese FAW , sebbene l’argomento fosse in discussioni preliminari.

E a proposito di camion, questo mercoledì Daimler ha annunciato che elencherà la sua divisione di questo tipo di veicolo (Daimler Trucks), che contribuisce al 20% del suo Ebit, e che cambierà il suo nome in Mercedes-Benz (il logo del suo marchio) per riflettere la sua attenzione sui veicoli di lusso. CNH Industrial ha accettato nel settembre 2019 di separare Iveco e Fpt Industrial – la loro divisione motori – dalla loro attività di veicoli agricoli e da costruzione, creando una società autonoma che sarebbe stata quotata in borsa, ma ha ritardato a causa della crisi del coronavirus.

