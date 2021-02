Questa LaFerrari di neve è stata fatta da una coppia lituana

La neve che ha colpito duramente alcune zone del mondo nelle ultime settimane ha permesso a una coppia lituana di utilizzarne gran parte per costruire una LaFerrari a grandezza naturale nel cortile di casa propria.

L’intero lavoro ha richiesto circa due giorni ed è stato svolto dall’uomo di casa. La ragazza (o la moglie) ha documentato gran parte del lavoro e ha affermato che, “se non vuoi comprarla, puoi costruirla da solo“. Inoltre, la coppia ha dichiarato che “ora nessuno può negare che una Ferrari si trova nel nostro cortile”.

LaFerrari: una coppia lituana ha realizzato un esemplare a grandezza naturale con la neve

L’auto a grandezza naturale, realizzata con la neve, replica l’aspetto della famosa hypercar ibrida italiana, inclusi i loghi del cavallino rampante, ed è costituita da un esterno rifinito in rosso e nero ottenuto applicando una vernice ecologica. Costruita tra il 2013 e il 2018, la produzione de LaFerrari è stata limitata a soli a 710 esemplari, di cui 500 coupé e 210 in versione Aperta.

La supercar di Maranello è giunta sul mercato per sfidare artisti del calibro di McLaren P1 e Porsche 918 Spyder con un motore V12 aspirato da 6.3 litri abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e un propulsore elettrico.

La potenza totale prodotta è pari a 963 CV e 900 nm di coppia massima, permettendogli di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi e da 0 a 300 km/h in 15 secondi. Infine, LaFerrari è in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 350 km/h.

