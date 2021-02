Gruppo Stellantis sempre più vivo nelle assicurazioni. Accordo tra FCA Bank e Genertel: polizze in digitale. A integrazione del rafforzamento della partnership fra le due società. Soluzioni assicurative personalizzate per auto e veicoli commerciali. Tutto questo accompagnerà anche il lancio dei nuovi veicoli elettrici attraverso soluzioni assicurative di Genertel e servizi digitali IoT di Generali Jeniot.

Accordo tra FCA Bank e Genertel: dentro la rata

I clienti di FCA Bank potranno scegliere l’assicurazione Rca di Genertel includendone il costo nella rata di finanziamento del mezzo.

Quali i vantaggi? Il prezzo bloccato, un massimale di 25 milioni di euro (massimo rimborsabile elevatissimo) e la franchigia annullata nel caso di polizza con utilizzo della telematica (con scatola nera).

L’offerta si rivolgerà ai 200.000 clienti che ogni anno scelgono FCA Bank. E che potranno abbinare al proprio finanziamento o leasing le nuove polizze Furto e incendio, Collisione e Kasko: le polizze extra rispetto alla Rca.

Prevedendo nell’arco dei prossimi tre anni 400 milioni di euro premi generati dalla sottoscrizione di queste garanzie ulteriori rispetto all’assicurazione Rca.

Tutto in una volta: auto più polizza

In questo modo, il cliente non compra solo l’auto o il veicolo commerciale a rate. Acquista anche la Rca più le eventuali polizze accessorie facoltative: il prezzo viene spalmato nella rata, che ovviamente sale.

Un finanziamento conveniente: l’automobilista ha una seccatura in meno, ossia quella di cercare una o più polizze facendosi rilasciare preventivi e confrontando le varie tariffe. Inoltre, ha il bonus di avere polizze a costo più basso di quelle che avrebbe facendo da solo.

Per intenderci, una volta finita la Rca con Genertel, la classe di merito si conserva. Non è quel vecchio errore che avevano commesso alcune Case in passato: Rca gratis, ma poi classe persa al rinnovo contrattuale.

