Ram 1500 TRX gareggia contro una Shelby GT500: scopriamo il vincitore!

Nelle ultime settimane abbiamo pubblicato diversi video dedicati al nuovo Ram 1500 TRX, fra cui alcuni provenienti dal canale YouTube The Fast Lane Truck (TFLtruck). Il pick-up Hellcat è stato confrontato con altri veicoli della sua categoria con l’obiettivo di scoprire il più veloce nelle drag race.

L’ultimo episodio della serie Run What You Brung, però, è molto particolare in quanto il 1500 TRX è stato messo a confronto con una Shelby GT500. Si tratta di una famosa muscle car con motore V8 sovralimentato da 5.2 litri in grado di sviluppare 760 CV di potenza e 847 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e la trazione posteriore.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up Hellcat sfida una Shelby GT500

Nell’angolo opposto del ring c’è il Ram 1500 TRX che, anche se pesa circa 950 kg in più della GT500, è dotato della trazione integrale. Inoltre, l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri propone una cilindrata più grande rispetto al V8 della Mustang. Anche se il pick-up di Stellantis eroga “soli” 712 CV, propone 881 nm di coppia.

Anziché fare una classica gara di accelerazione sul quarto di miglio, dove il TRX avrebbe quasi sicuramente perso, i ragazzi di The Fast Lane Truck hanno messo a confronto i due veicoli su una strada normale. Inoltre, il pilota della GT500 non può permettersi di riscaldare adeguatamente le ruote posteriori in quanto l’auto non è sua.

La prima gara vede la Shelby effettuare una partenza terribile e in questo caso il Ram 1500 TRX riesce a posizionarsi subito in avanti, vincendo la gara di diverse lunghezze. Nella seconda gara, invece, la Shelby GT500 ha utilizzato il Launch Control per fare una partenza migliore. Nonostante ciò, il TRX ha avuto ancora una volta la meglio sulla muscle car americana. Per maggiori informazioni sulla sfida, date un’occhiata al video presente dopo la galleria fotografica.

