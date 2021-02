Jeep Wrangler sfida Land Rover Defender e Mercedes G350 nel tiro alla fune

Carwow ha deciso di mettere a confronto tre grandi protagonisti del segmento off-road in un test di tiro alla fune e con risultati alquanto sorprendenti. I modelli in questione sono Jeep Wrangler, Mercedes G350 e Land Rover Defender.

Il primo versus nel formato in stile eliminazione avviene fra il Defender e la Wrangler. Il primo è equipaggiato dal motore diesel Ingenium da 2 litri con potenza di 240 CV e 430 nm di coppia mentre il secondo dispone di un motore turbo benzina che produce 270 CV e 400 nm.

Jeep Wrangler: l’iconico fuoristrada affronta un Defender e un G350 nel tiro alla fune

Rispetto al SUV di Land Rover, però, l’iconico fuoristrada del marchio di Stellantis ha due differenziali con bloccaggio (anteriore e posteriore) a differenza dell’unico differenziale centrale a controllo elettronico del Defender. Nonostante le varie tecnologie presenti a bordo del Land Rover, la Jeep Wrangler riesce ad avere la meglio già al primo tentativo.

Il Defender combatte un po’ di più nel secondo versus in quanto viene attivata la modalità Mud & Ruts al posto di quella Auto. Anche in questo caso, però, non è stato sufficiente per mettere in difficoltà la potenza della Jeep.

Il prossimo scontro è avvenuto fra il Mercedes G350 e la vincitrice Wrangler. Il SUV tedesco dispone però di un motore a sei cilindri da 2.9 litri che eroga 286 CV e 600 nm di coppia. Questo si traduce in più potenza rispetto alla Jeep.

Com’era prevedibile, il Classe G è riuscito a vincere la sfida. Ciò è stato reso possibile anche dalla presenza di tre differenziali individuali: anteriore, centrale e posteriore. Per scoprire maggiori informazioni sul versus realizzato da Carwow, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

