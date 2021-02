Nuova Opel Corsa è stato il veicolo dell’azienda più venduto al mondo nel 2020

Nel suo primo anno di commercializzazione, la sesta generazione di Opel Corsa è riuscita a posizionarsi come il modello Opel più venduto al mondo, seguito da un’altra vettura prodotta nello stabilimento di Saragozza: il Crossland X.

Con 226.400 unità vendute soltanto nel 2020, la nuova Corsa rappresenta già il 36% delle vendite mondiali della casa automobilistica tedesca. La versione 100% elettrica, l’Opel Corsa-e, è la chiave di questo successo commerciale. In alcuni mercati, come quello dei Paesi Bassi, il modello a zero emissioni rappresenta già il 18,5% delle immatricolazioni di questo veicolo.

Nuova Opel Corsa: nel 2020 sono stati venduti 226.400 esemplari in tutto il mondo

Agustín López-Turconi, Product Manager di Opel Spagna, ha detto: “L’Opel Corsa è un modello iconico del nostro marchio, fabbricato esclusivamente a Saragozza, una città in cui la produzione è iniziata nel 1982. La sesta generazione di Opel Corsa offre un nuovo design fresco, moderno e sportivo, con importanti innovazioni tecnologiche tipiche dei modelli di fascia alta, come i fari IntelliLux Matrix”.

López-Turconi ha proseguito dicendo: “Forse questo è uno dei motivi principali del successo nelle vendite. Inoltre, è molto interessante per il cliente per il suo ampio spazio interno, la sua alta efficienza e le prestazioni dei suoi motori a benzina, diesel ed elettrici. Chiaramente è un modello che soddisfa le esigenze di un ampio spettro di potenziali clienti automobilistici che non vogliono rinunciare a nulla quando acquistano un’auto“.

Con gli oltre 226.000 esemplari venduti, la nuova Opel Corsa ha conquistato un grande successo non solo in Europa, dove sale sul podio del segmento e guadagna una quota di mercato dello 0,25%, ma anche in aree come Africa e Medio Oriente dove ha registrato una crescita del 278% rispetto al 2019.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI