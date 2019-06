FCA stoppa la produzione di minivan in Ontario per 5 settimane per “apportare miglioramenti” alla fabbrica

FCA fermerà il suo impianto di minivan a Windsor in Ontario per cinque settimane questa estate in quanto intende apportare miglioramenti e fare manutenzione. Lo ha comunicato la stessa società. Windsor Assembly Plant sarà dunque chiuso dalla settimana dell’8 luglio alla settimana del 5 agosto. “I tempi di inattività di Windsor sono stati prolungati di tre settimane per implementare miglioramenti o progetti di manutenzione per supportare la produzione di nuovi modelli. I programmi di produzione regolari riprenderanno il 12 agosto “, ha detto FCA Canada in una dichiarazione rilasciata alla stampa del paese.

Secondo una dichiarazione di Unifor Local 444, l’impianto sarebbe stato già inattivo nelle settimane dell’8 luglio e del 15 luglio per l’arresto regolare dell’estate prima che la casa automobilistica aggiungesse altre tre settimane di fermo. La notizia arriva pochi giorni dopo che FCA ha dichiarato che avrebbe eliminato il terzo turno presso l’impianto tre settimane più tardi di quanto inizialmente previsto. FCA ha spinto la data di soppressione del terzo turno di produzione dal 30 settembre al 21 ottobre “per accogliere un grosso ordine”, ha detto la portavoce LouAnn Gosselin in una dichiarazione all’inizio di questa settimana. “Dopo quella data, l’impianto tornerà a una tradizionale operazione a due turni”.

La casa automobilistica ha venduto oltre 14,6 milioni di minivan a livello globale dal 1983, sebbene il segmento continui a ridursi, con consegne negli Stati Uniti in calo del 17% quest’anno fino a maggio. Le vendite di Grand Caravan sono diminuite del 28% a 13.199 unità in Canada fino a maggio. Le vendite di Pacifica sono diminuite del 55%, a solo 1.617 unità negli stessi cinque mesi. Nel frattempo, il presidente di Unifor Local 444, David Cassidy ha informato i suoi membri tramite un post di Facebook che i dirigenti sindacali hanno tenuto una conference call con membri del governo federale liberale mercoledì per discutere dei modi per salvare il terzo turno e i suoi 1.500 posti di lavoro correlati.

“Abbiamo esercitato pressioni su tutte le parti coinvolte per trovare una soluzione favorevole”, ha scritto Cassidy. “Mercoledì abbiamo avuto una conferenza con i principali attori del governo federale liberale. È stata una buona conversazione e il governo è disponibile ad aiutare a fare la propria parte nel preservare il terzo turno. Ora che il governo sta andando nella giusta direzione su questo tema, stiamo cercando di far andare la società nella stessa direzione. FCA ha annunciato questa settimana i piani per il lancio del Chrysler Voyager , un minivan entry-level in sostituzione del Dodge Grand Caravan in uscita, anche se inizialmente il nuovo modello non sarà disponibile in Canada. Secondo Unifor, FCA investirà circa $ 350 milioni in Windsor Assembly nei prossimi 12 mesi per prodotti futuri.