Stellantis rivela il calendario delle pubblicazioni finanziarie 2021

Il gruppo Stellantis ha annunciato oggi che i risultati del 4 ° trimestre e dell’intero anno 2020 di Fiat Chrysler Automobiles NV (CFA) e di Peugeot SA (Groupe PSA ) saranno pubblicati il ​​3 marzo 2021.

Un webcast in diretta della presentazione e dei vari documenti relativi a questi annunci sarà disponibile sul sito web del Gruppo ( www.stellantis.com ). È prevista anche una conference call per il 3 marzo 2021. In contemporanea a questo evento, Stellantis annuncerà le prossime date di pubblicazione finanziaria del Gruppo del numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

Il 15 aprile si terrà invece l’Assemblea Generale Annuale per l’approvazione del bilancio del 2020

