Peugeot rilancia in Francia il servizio Peugeot Direct

Peugeot ha deciso di rinnovare il suo servizio Peugeot Direct in Francia dal 26 gennaio 2021 visti i risultati promettenti ottenuti durante la fase di test avvenuta fra novembre e dicembre 2020.

Questo nuovo programma prevede la completa digitalizzazione del percorso del cliente. Un esperto della casa automobilistica francese accompagna il potenziale acquirente in videoconferenza, dalla scelta del veicolo fino alla firma dell’ordine.

Peugeot Direct: debutta in Francia il nuovo servizio per acquistare un’auto direttamente online

I contatti qualificati in videoconferenza e un tasso di conversione in vendita superiore alla media dimostrano che i clienti avevano la reale convinzione di poter svolgere a distanza tutte le fasi di acquisto di un’auto. Per soddisfare questa nuova aspettativa di mercato, Peugeot ha voluto rinnovare lo stesso principio di quello implementato precedentemente.

Degli esperti risponderanno alle richieste dei clienti ed effettueranno l’intero processo di acquisto in videoconferenza, dalla ricerca del veicolo nella concessionaria fino all’offerta finale, proponendo permuta, finanziamento e altri servizi da abbinare.

Gli ordini verranno fatti direttamente sulla piattaforma Peugeot Store, il primo sito di vendita 100% online che permette ai clienti di acquistare e finanziare il loro nuovo veicolo al prezzo giusto. Gli esperti dello showroom sono disponibili dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:00 sul sito di Peugeot Francia.

