Andrea Iannone mostra la sua bellissima Ferrari 488 Pista

Il pilota motociclistico italiano Andrea Iannone è stato allontanato forzatamente dalla Moto GP fino al 2023 in seguito alla decisione presa dal TAS. Nonostante ciò, Iannone non ha rinunciato alla sua passione per i motori, mettendosi alla guida della sua nuova Ferrari 488 Pista con sotto il cofano il motore V8 più potente sviluppato fino ad ora dalla casa automobilistica modenese.

Nel garage della sua villa di Lugano, l’ex pilota di Aprilia ha da tempo la supercar da 720 CV, dotata di una carrozzeria rivestita di nero con strisce da corsa e altri dettagli estetici dipinti in giallo come ad esempio le pinze freno.

Ferrari 488 Pista: Andrea Iannone si mostra a bordo della sua nuova supercar V8

Come detto ad inizio articolo, abbiamo di fronte il motore V8 più performante costruito fino ad ora dal cavallino rampante in quanto è in grado di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima.

Grazie a questo propulsore e ad altre caratteristiche, la Ferrari 488 Pista impiega soli 2,85 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 7,6 secondi da 0 a 200 km/h. La velocità massima, invece, supera i 340 km/h.

Gli ingegneri di Maranello hanno fatto un ottimo lavoro nel sviluppare questa vettura, presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2018. In particolare, la 488 Pista pesa soli 1280 kg grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” (disponibili però solo come optional). Durante il Salone di Parigi dello stesso anno, la storica casa modenese ha annunciato anche la versione spider.

Andrea Iannone ha mostrato la sua Ferrari 488 Pista tramite una foto pubblicata su Instagram. Tuttavia, il pilota motoristico ha recentemente annunciato di essere tornato in sella su una moto da cross bianca e gialla, affermando di saper ancora cambiare le marce e di guidare una due ruote.

