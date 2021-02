Preventivatore Rca online fasullo: una truffa. Si chiama www.preventivatorerca.com. L’Ivass, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, dice che la distribuzione di polizze assicurative tramite quel sito è irregolare. Le garanzie ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati: se causano un incidente, il proprietario deve risarcire di tasca propria, in quanto non c’è la compagnia vera col sito reale che rimborsa la vittima. Attenzione, www.preventivatorerca.com fa il verso al portale davvero esistente dell’Ivass, gioca sull’assonanza dei nomi per ingannare: tuopreventivatore.it.

Preventivatore Rca online fasullo: cosa finge di vendere

Come tutti i siti fake di Rca inesistenti, finge di vendere Rca temporanee a prezzi stracciati: 50 euro la settimana. Così da invogliare chi è costretto a sborsare 1.000 euro l’anno per una classe di merito elevata, dovuta a numerosi incidenti con colpa. E magari alla residenza in un’area ad alto tasso di sinistrosità e di frodi assicurative. In più, visto il nome, finge di mettere le polizze di tante compagnie assicuratrici a confronto. Un comparatore-preventivatore: proprio come quello dell’Ivass.

Che cosa arriverà in futuro: un super preventivatore Rca

Appena arriverà il contratto unico Rca, identico per tutte le compagnie, il preventivatore Ivass sarà ancora più potente. Un numero enorme di polizze con clausole identiche, basiche, da mettere a confronto.

Soprattutto, nessuna compagnia piazzerà più la clausola del rimborso limitato: se vai dal carrozziere indipendente, ha un indennizzo inferiore. Se vai dal carrozziere convenzionato, hai un rimborso totale. Così che le assicurazioni controllino, ancor più di quanto accada ora, il mercato della riparazione Rca. Una clausola molto discutibile in quanto va sempre garantita l’assoluta libertà del danneggiato, assieme alla concorrenza totale fra le varie imprese assicuratrici e fra i carrozzieri.

