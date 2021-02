Ferrari Roma debutta ufficialmente in India

A oltre un anno di distanza dalla presentazione globale, Ferrari ha svelato nelle scorse ore in India la nuova Ferrari Roma. Si parte da un prezzo di ₹ 3.61 crore che ovviamente aumenta in caso di aggiunta di optional. La Roma rappresenta un punto di svolta a livello estetico per la casa automobilistica modenese e si basa esteticamente sul linguaggio di design delle GT.

I fari eleganti, la griglia in tinta con la carrozzeria e i parafanghi più larghi ricordano il concetto “La Dolce Vita” che significa vivere una vita piena di lusso e piacere. L’auto è lunga 4,6 metri e pesa 1472 kg.

Ferrari Roma: la nuova GT di Maranello è stata presentata ufficialmente in India

Gli ingegneri del cavallino rampante hanno utilizzato una nuova tecnologia modulare all’interno del telaio della supercar V8. Ciò significa che sia la scocca che il telaio sono stati progettati per incorporare le più recenti tecnologie di produzione avanzate, oltre a ridurre il peso. Infatti, il 70% delle componenti utilizzate è completamente nuovo.

A bordo della Ferrari Roma troviamo anche nuovi sistemi di guida come il Side Slip Control 6.0 e una sistema che controlla l’angolo di imbardata, regolando idraulicamente la pressione dei freni sulle pinze. Essendo un’auto a motore anteriore, la vettura vanta un lungo cofano.

La forma generale è quella tipica di una GT ma la linea del tetto posteriore si fonde con il resto della carrozzeria muscolosa per dare anche un senso di sportività. Nella parte posteriore, l’attenzione ricade sui fanali a LED e sui due terminali di scarico presenti su entrambi i lati. Non manca uno spoiler integrato nel parabrezza posteriore che si attiva automaticamente alle alte velocità.

Il design dell’abitacolo è stato disegnato per ospitare due persone. Si tratta quindi di una coupé a due posti. Oltre ai due sedili anteriori per conducente e passeggero anteriore, però, ci sono due piccoli sedili posteriori che possono essere utilizzati per far salire a bordo dei bambini oppure per riporre bagagli.

Non manca un volante con fondo piatto con tutti i vari controlli touch mentre indietro troviamo un quadro strumenti digitale con schermo da 16 pollici che è in grado di mostrare tutte le informazioni necessarie. Sul lato spicca un display touch verticale simile a un tablet da 8.4 pollici posto al centro che permette di utilizzare il sistema di infotainment e altre funzionalità offerte dalla Roma. Qui troviamo anche un piccolo display per il passeggero.

Sotto il cofano trova posto un motore V8 biturbo benzina da 4 litri capace di sviluppare una potenza di 620 CV a 5750-7500 g/min e 760 nm di coppia massima a 3000-5750 g/min. Accanto al propulsore è presente una trasmissione automatica a 8 velocità. La casa automobilistica modenese afferma che la Ferrari Roma impiega 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 9,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima è di 320 km/h.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI