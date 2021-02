Ram 1500 TRX sfida tre diversi Ford Raptor con varie potenze | Video

Quando Ram ha introdotto alcuni mesi fa il nuovissimo Ram 1500 TRX, ha rubato la scena a diversi veicoli del suo segmento fra cui il Ford F-150 Raptor. Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi video dedicati proprio al pick-up Hellcat fra cui molti realizzati da The Fast Lane Truck.

Proprio gli esperti di questo canale YouTube hanno voluto scoprire se anche alcuni Raptor modificati potessero eguagliare il potente 1500 TRX e quindi hanno deciso di metterli alla prova in una serie di drag race. Il primo pick-up è un Ford Raptor 2020 originale da 456 CV, il secondo è un esemplare del 2018 con 629 CV mentre il terzo è un modello sovralimentato del 2012 da 710 CV.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up Hellcat gareggia contro tre esemplari diversi di Ford Raptor

Naturalmente, abbiamo anche il Ram 1500 TRX il cui Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri riesce a sviluppare una potenza di 712 CV. Nonostante sia in versione stock, il pick-up della casa automobilistica americana vanta più potenza di tutti e tre i Ford. I ragazzi di TFLtruck decidono di dare vita a una vera e propria competizione fra i tre Ford Raptor prima di arrivare in finale per sfidare il TRX.

La prima gara avviene fra il Raptor 2020 contro quello 2018. Non sorprende che quest’ultimo abbia avuto la meglio in quanto ha 172 CV in più da poter sfruttare. Nonostante siano partiti entrambi abbastanza bene, il modello 2018 avanza rapidamente e termina la gara a circa una lunghezza.

La prossima battaglia è stata effettuata fra il Raptor 2018 e il modello 2012. Nonostante abbia 80 CV in meno e due cilindri in più, il Raptor 2018 è riuscito a vincere, dimostrando che i cavalli non sono sempre tutto.

L’ultima gara è avvenuta fra il Ford Raptor 2018 e il Ram 1500 TRX. Per scoprire maggiori informazioni sulla gara di accelerazione e soprattutto il vincitore dell’ultima sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI