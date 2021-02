Pietro Gorlier nominato Chief Parts and Services Officer di Stellantis

A partire da ieri, lunedì 1 febbraio 2021, Pietro Gorlier ha assunto il ruolo di responsabile della divisione Parts and Services di Stellantis in tutto il mondo. Recentemente, Gorlier ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer di FCA in Europa, Medio Oriente e Africa e quello di Global Head of Parts & Service di Mopar.

Il nuovo dirigente ha assunto l’incarico della leadership dell’area EMEA nel 2018 ed è stato nominato CEO di FCA Global Parts & Service nel 2009. Oltre a questo, Gorlier è stato il CEO di Magneti Marelli, Head of Network Development nelle concessionarie interne e Customer Service organizations in FCA Italia e CNH Global.

Pietro Gorlier: il dirigente ha assunto il comando della divisione Parts and Services di Stellantis

Nel ruolo di responsabile del ramo Parts & Service di Stellantis, Pietro Gorlier ha l’obiettivo di far crescere i settori ricambi e servizi e consegna e assistenza clienti.

Gorlier è entrato a far parte di Fiat nel 1989 e da allora ha assunto ruoli sempre più importanti all’interno del gruppo automobilistico italo-americano. Come detto, il nuovo dirigente ha guidato aziende come Mopar e Magneti Marelli mentre nel 2018 ha assunto l’incarico di direttore operativo di FCA EMEA.

Pietro Gorlier è stato anche responsabile del portare avanti un piano di investimenti da 5 miliardi di euro con l’obiettivo di risollevare gli stabilimenti produttivi presenti in Italia. Il ruolo di responsabile dell’area EMEA adesso viene ricoperto da Maxime Picat che viene supportato da Davide Mele e da Xavier Duchemin.

