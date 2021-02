No, le regole dentro l’auto non cambiano in zona gialla. Non c’è nessuna differenza rispetto agli altri due colori. Occhio quindi alle bufale online secondo le quali, col colore giallo, il guidatore e i passeggeri non devono più rispettare determinate regole in piena pandemia di coronavirus. Non è vero: tutto come col colore rosso e arancione.

Le regole dentro l’auto in emergenza sanitaria

Come con qualsiasi colore, per i conviventi che viaggiano assieme, nessun problema in zona gialla. Per i non conviventi, ecco le regole semplificate da noi di ClubAlfa.

I non conviventi possono viaggiare assieme in auto.

Devono rispettare le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea.

Davanti, solo il guidatore. Nessun passeggero anteriore.

Dietro, due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori.

Per tutti, obbligo di indossare la mascherina per le auto senza plexiglas di separazione.

Il perché è presto detto: come ambiente piccolo e chiuso, l’abitacolo è un rischio in era Covid. Anche se non così elevato come nei mezzi pubblici.

Col plexiglas senza mascherina in auto: sì

Alla larga anche dalla bufala secondo la quale i non conviventi debbano sempre usare la mascherina.

L’obbligo di indossarla può essere derogato se la vettura ha un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina.

Ma in questo caso è ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore: non due passeggeri.

Terza fake news è che, con la zona gialla, non ci sia più la multa Covid. C’è eccome, per chi va a piedi senza autocertificazione valida, verbale di 400 euro. Che salgono a 533 euro per chi viaggia in auto senza autocertificazione legittima: a ogni componente dell’abitacolo. In teoria, se si è in tre adulti in una famiglia, allora si sfonda la soglia dei 1.500 euro totali.

