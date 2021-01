Il lancio del documentario su Michael Schumacher è stato rinviato ancora una volta

Esistono diversi documentari sui piloti più famosi della Formula 1 come Ayrton Senna e Juan Manuel Fangio ma fino ad oggi non ce n’è ancora uno dedicato a Michael Schumacher. Sappiamo però che un documentario sul famoso ex pilota di F1 è in lavorazione già da un po’ di tempo.

Infatti, la post-produzione è iniziata a maggio 2019 e il rilascio era originariamente previsto per dicembre 2019. Tuttavia, la sua uscita è stata ritardata fino alla fine del 2020 in attesa dell’approvazione da parte della famiglia dell’ex pilota.

Michael Schumacher: il documentario dedicato alla leggenda di Formula 1 è stato ancora una volta rinviato

Nelle scorse ore, i creatori del film hanno comunicato che il lancio è stato ritardato nuovamente, anche se l’approvazione da parte della famiglia Schumacher è stata ottenuta. La causa del ritardo è il coronavirus.

Vanessa Nocker, regista e produttrice del documentario dedicato a Michael Schumacher, ha dichiarato che “il film è finito ma il coronavirus ha reso la situazione molto difficile. Per questo motivo al momento non possiamo comunicare una data precisa del rilascio, perciò chiediamo un po’ di pazienza“.

Questo sarà il primo film a contenere delle interviste fatte alla moglie di Schumacher, Corinna, al figlio Mick, alla figlia Gina-Marie e al padre Rolf. B14 Film, la società che ha realizzato il documentario, ha dichiarato che rappresenterà l’incomparabile carriera di Michael Schumacher ma mostrerà anche molte sfaccettature di un uomo molto complesso.

Lo spietato e audace pilota di Formula 1, l’atleta ambizioso, il meccanico esperto con un talento tecnico unico, il guidatore di squadra affidabile e il padre di famiglia amorevole. Questa è la descrizione fornita da B14 Film.

