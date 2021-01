Jeep Wrangler True North Edition è perfetta per le avventure

I SUV e i pick-up sono in genere i veicoli più personalizzati dalle persone. Molti proprietari di Jeep, ad esempio, si affidano a delle società specializzate per modificare e/o aggiungere parti come paraurti, portapacchi, scale, cerchi, pneumatici e luci. Un esempio è questa speciale Jeep Wrangler realizzata da True North Collections (TNC).

Si tratta di un veicolo adatto alle avventure, frutto dell’ingegno del fondatore dell’azienda Shane Russeck, un fotografo naturalista professionista che ha trasformato il suo amore per i classici 4×4 in un business.

Jeep Wrangler True North Edition: presentata una versione speciale dell’iconico fuoristrada

La Jeep Wrangler True North Edition è sicuramente più moderna se paragonata agli altri progetti realizzati dall’azienda e ogni esemplare è basato sulla Wrangler JL di ultima generazione.

Sotto il cofano è presente il motore Pentastar V6 da 3.6 litri oppure il nuovo turbodiesel EcoDiesel V6 da 3 litri. Tuttavia, TNC prevede anche di utilizzare il nuovo Hemi V8 che troviamo sotto il cofano della Wrangler Rubicon 392.

A livello estetico, la Wrangler True North Edition prende ispirazione dai Land Rover Defender sia vecchi che nuovi in quanto troviamo un elegante hardtop in stile Safari con finestre curve sul tetto, un portapacchi, una scala e dei supporti del cofano fissi.

Troviamo inoltre grossi paraurti anteriore e posteriore con verricello integrato, gradini laterali, ganci traino, set di luci ausiliarie Hella e altro ancora. Non manca un kit di sollevamento e dei cerchi in stile Steelie avvolti in pneumatici off-road. TNC ha apportato anche delle modifiche all’abitacolo della Jeep Wrangler True North Edition in quanto abbiamo un rivestimento in pelle e dei badge specifici per questa edizione.

Ogni esemplare viene venduto con uno speciale borsone in pelle fatto a mano dove è possibile inserire diversi accessori come pantaloni da trekking e padelle. Purtroppo, TNC non ha ancora rivelato i prezzi di questa speciale versione della Jeep Wrangler ma la disponibilità è prevista a partire dalla prossima settimana.

