Citroën C5 Aircross: debuttano due nuove versioni in Germania

Citroën ha lanciato in Germania due nuove versioni della Citroën C5 Aircross chiamate Business Feel e Business Shine. Sulla base delle caratteristiche offerte dall’allestimento Life Pack, la C5 Aircross Business Feel parte da 28.240 euro.

Di serie, abbiamo cerchi in lega Swirl da 18”, coprisedili in Silica Grey, climatizzatore bizona, sistema di navigazione, radio digitale DAB, retrocamera, monitoraggio dell’angolo cieco, frenata automatica d’emergenza attiva e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Citroën C5 Aircross: ecco le nuove versioni Business Feel e Business Shine dedicate al mercato tedesco

Come optional, invece, sono disponibili i sedili anteriori riscaldabili, il parabrezza riscaldato e il sistema Citroën ConnectedCAM. Sotto il cofano della C5 Aircross Business Feel troviamo il motore benzina PureTech 130 che consuma mediamente 5,2 litri ogni 100 km.

Con un prezzo di partenza di da 33.900 euro, la Citroën C5 Aircross Business Shine propone di serie fari Full LED, indicatori di direzione a LED, finestrini laterali anteriori più spessi, sedili anteriori diversi, cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali e accesso senza chiave.

Come optional, invece, abbiamo sedili parzialmente in pelle grigia/beige e il pacchetto Business che include sedili anteriori riscaldati, pneumatici per tutte le stagioni, sistema Grip Control con assistenza in discesa, portellone elettrico e tetto apribile panoramico.

Gli acquirenti tedeschi interessati alla Citroën C5 Aircross Business Shine possono scegliere tra il motore benzina PureTech 130 oppure il diesel BlueHDi 130, che propone un consumo medio di 4,1 litro ogni 100 km ed emette 107 g/km di CO2. Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio automatico a 8 marce.

