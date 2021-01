Una rarissima Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato sarà messa all’asta

Nel corso di un’asta che si terrà il mese prossimo a Parigi, RM Sotheby’s proporrà una rarissima Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato in condizioni impeccabili.

Il noto carrozziere vanta una lunga storia nel settore automobilistico e ha collaborato con diversi marchi come ad esempio Aston Martin. E forse proprio questa partnership denota le somiglianze di questa 599 GTZ Nibbio Spyder con alcune vetture della casa automobilistica britannica. Tuttavia, sotto la carrozzeria troviamo componenti 100% di Maranello.

Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato: RM Sotheby’s proporrà in vendita un bellissimo esemplare convertito l’anno scorso

Secondo le informazioni fornite dalla famosa casa d’aste, l’auto è nata come una Ferrari 599 GTB del 2009 e ha trascorso la maggior parte della sua vita in queste vesti. Originariamente, il bolide è stato venduto in Svizzera e ha percorso 20.900 km prima che venisse trasformata da Zagato.

Sebbene si tratti di un modello del 2009, in realtà la conversione è avvenuta solo a gennaio 2020. Da allora, la speciale 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato ha percorso solo 800 km. Forse molti di voi non lo sanno ma sono stati realizzati soltanto sei esemplari della Nibbio Spyder e ognuno dispone di un colore diverso. Ciò significa che abbiamo sostanzialmente una one-off con questa colorazione.

Rispetto alla 599 standard, la Ferrari 599 GTZ Nibbio Spyder Zagato adotta delle forme più morbide e una grande griglia frontale. Sul retro possiamo vedere i particolari fanali che, secondo addetti ai lavori, sono piuttosto costosi da sostituire.

Nuova di zecca, la 599 GTB costava circa 300.000 dollari ma sicuramente questa particolare versione sarà battuta all’asta per molti più soldi. Nel 2018, ad esempio, una versione hardtop è stata venduta a 1,5 milioni di dollari, anche se era l’unica ad avere una trasmissione manuale.

