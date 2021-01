Citroën ha ampliato la sua rete di rivenditori nel Regno Unito con un nuovo showroom e centro servizi a Bradford, gestito dall’esperto gruppo JCT600. Il nuovo showroom di Bradford offre attualmente opzioni di prenotazione e acquisto online, Click and Collect, e un servizio di consegna a domicilio (in linea con l’attuale legislazione inglese) per i clienti di veicoli Citroën nuovi e usati.

Nell’ambito del piano Citroën “Advance UK ”, lanciato alla fine dell’anno scorso, Citroën aprirà una serie di nuovi siti in collaborazione con partner rivenditori in tutto il Regno Unito per tutto il 2021. Lo showroom Citroën è adiacente agli stabilimenti Peugeot e Vauxhall sul JCT600, sito di Bradford. Il sito di Bradford si trova vicino al centro della città, con facile accesso tramite la M62 e la M606.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Il sito di Bradford è il nostro ultimo nuovo showroom per Citroën UK. Come parte del nostro piano “ Advance UK ”, stiamo introducendo nuovi siti in tutto il paese per migliorare la nostra presenza del marchio nel 2021, mentre continuiamo la nostra offensiva di elettrificazione.

“Siamo entusiasti di continuare il nostro lavoro con JCT600, poiché hanno una storia di 75 anni come marchio familiare di fiducia”. John Tordoff, amministratore delegato di JCT600, ha aggiunto: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Citroën nella famiglia JCT600, dove si adatterà perfettamente agli altri nostri marchi Stellantis, Vauxhall e Peugeot, nella nostra città natale di Bradford. Citroën è un marchio unico che offre una gamma molto diversa, ma sono sicuro che i nostri clienti apprezzeranno “.

