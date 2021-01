Nuova Fiat 500 Elettrica scelta come modello di punta nella flotta di Europ Assistance

La Fiat 500 Elettrica è stata scelta da Europ Assistance come modello di punta della rinnovata flotta elettrica predisposta per il potenziamento del servizio di noleggio auto Vai h24. Quest’ultimo è rivolto a tutti i clienti per assicurare la mobilità in caso di fermo prolungato del veicolo ma è accessibile anche a tutta l’utenza dei centri convenzionati Europ Assistance.

Oltre alle auto ibride disponibili già nella flotta, saranno inserite 100 auto completamente elettriche di nuova generazione entro la fine del 2021. Europ Assistance rafforza il proprio impegno nel promuovere la cultura della sostenibilità, lanciando un progetto che punta a sostenere la nuovo e-Mobility e ad offrire servizi dedicati a chi sceglie soluzioni di trasporto che rispettano l’ambiente.

Nuova Fiat 500 Elettrica: la city car a zero emissioni è stata selezionata da Europ Assistance

Questo percorso è già iniziato con la formazione della rete Europ Assistance per operare in sicurezza sui veicoli elettrici, aggiungendo oggi due importanti tasselli: un piano di sviluppo della rete di colonnine per la ricarica all’interno dei centri di soccorso convenzionati e il potenziamento del servizio di noleggio con l’introduzione nella flotta di veicoli full electric.

L’inaugurazione della prima stazione di ricarica Europ Assistance è avvenuta proprio ieri a Venaria Reale (alle porte di Torino) mentre entro la fine del 2021 saranno 250 i punti di ricarica installati presso i centri convenzionati presenti in Italia.

Fabio Carsenzuola, Chief Executive Officer di Europ Assistance Italia, ha detto: “Europ Assistance ha sempre interpretato il cambiamento, reiventando l’assistenza e facendo evolvere le sue soluzioni in modo rapido e innovativo in risposta alle esigenze dei clienti. Da tempo sosteniamo le nuove forme di mobilità al fianco delle case automobilistiche che hanno investito e investono in soluzioni ibride. Oggi che la mobilità elettrica in tutte le sue forme sta accelerando, rinnoviamo il nostro contributo a questa trasformazione con un progetto ambizioso che mette insieme centri convenzionati, veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica. Vogliamo continuare ad essere al fianco di clienti e business partner anche in questo ambito, affermandoci come player specializzato e qualificato, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità“.

La nuova Fiat 500 Elettrica è il primo modello full electric della storia della casa automobilistica torinese. Per progettarla, gli ingegneri sono partiti da un foglio bianco in modo da curare qualsiasi aspetto con la massima attenzione e di scegliere le soluzioni migliori.

Fino a 320 km di autonomia con una singola ricarica

La 500e è in grado di percorrere fino a 320 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica della batteria da 42 kWh. Grazie al supporto per la ricarica rapida da 85 kWh, per percorrere 50 km sono necessari solo 5 minuti di ricarica mentre si arriva all’80% della batteria in 35 minuti. La nuova 500 Elettrica mette a disposizione tre modalità di guida: Normal, Range e Sherpa.

Oltre a questo, la nuova Fiat 500 Elettrica è la prima vettura del suo segmento ad offrire la guida autonoma di Livello 2 e inoltre è il primo modello del marchio torinese ad avere il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5.

Il motore elettrico da 87 kW permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi. Questo propulsore è presente sulle versioni Passion e Icon. La variante Action, invece, è equipaggiata con un motore elettrico da 70 kW che permette un’autonomia di 180 km (nel ciclo WLTP), una velocità massima di 135 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

