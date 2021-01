Alfa Romeo 147 GTA: un esemplare sarà messo all’asta il mese prossimo

In occasione dell’asta online Open Roads, in programma dal 19 al 27 febbraio 2021, RM Sotheby’s proporrà una bellissima Alfa Romeo 147 GTA del 2003 in condizioni praticamente perfette. Sfortunatamente, la famosa casa d’aste non ha rivelato il prezzo base di partenza ma abbiamo di fronte uno dei circa 800 esemplari costruiti per il mercato italiano che ha percorso poco meno di 32.800 km.

Secondo le informazioni fornite da RM Sotheby’s, la 147 GTA è stata consegnata nuova a Milano e conserva tutti i suoi manuali originali, compreso il libretto contenente tutte le varie manutenzioni effettuate. Offrendo il doppio della cilindrata e della potenza del modello originale, la GTA è una vettura in grado di regalare ancora tantissime emozioni.

Alfa Romeo 147 GTA: uno dei soli 800 esemplari circa costruiti verrà battuto all’asta

Sotto il cofano è presente un motore V6 Busso da 3.2 litri capace di sviluppare una potenza di 250 CV a 6200 g/min rispetto al quattro cilindri in linea da 1.6 litri da 105 CV presente sul modello base. In base ai dati forniti all’epoca dal Biscione, l’auto impiegava 6,3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiungeva una velocità massima di 246 km/h. Accanto al sei cilindri è presente un cambio manuale a 6 rapporti.

Questa 147 GTA presenta una carrozzeria rivestita in Nero Metallico abbinata a interni in pelle bicolore nero e grigio. Come detto ad inizio articolo, abbiamo di fronte una delle circa 800 unità realizzate per il mercato italiano. L’auto si presenta in condizioni davvero perfette ed è sicuramente uno degli esemplari con chilometraggio più basso disponibili.

Al momento della presentazione, l’Alfa Romeo 147 GTA si è rivelata un’alternativa davvero interessante alle Volkswagen Golf R32 e Ford Focus RS MK 1. Non vediamo l’ora di scoprire il prezzo finale a cui la vettura sarà battuta all’asta.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI