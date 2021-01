Grande asta Ferrari: due caschi di Alonso e Schumacher e un motore

La casa d’aste Artcurial metterà in vendita un motore V12, un casco di Michael Schumacher della stagione 2005 e un altro di Fernando Alonso del 2010 il 6 febbraio. Questa è la grande asta della collezione “Il Cavallino”. Il ristorante “Il Cavalino”, considerato “la mensa di Maranello”, ha deciso di mettere all’asta tutti i suoi oggetti prima della sua ristrutturazione e prima che il grande chef italiano Massimo Bottura si occupi delle sue strutture.

Giuseppe Neri, che ha gestito il ristorante per 36 anni, è scomparso nel 2015 dopo aver servito pasti per anni a personaggi famosi come lo stesso Enzo Ferrari. Prima dell’ammodernamento del ristorante, hanno deciso di mettere all’asta tutti gli oggetti di valore legati alla Ferrari, tra i quali ci sono grandi poster in bianco e nero di Niki Lauda, ​​Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, ma anche caschi, dediche, motori e accessori Formula 1, come riportato dal quotidiano italiano La Gazzetta dello Sport. Una sorta di piccolo museo che verrà messo all’asta nella sua interezza il 6 febbraio a Parigi.

Nella collezione, di quasi 170 pezzi, spiccano alcuni pezzi della Ferrari 641 di Alain Prost con un prezzo di partenza compreso tra 20.000 e 30.000 euro, il volante della 412 T2 di Jean Alesi e Gerhard Berger con la monoscocca del 1995 appartenuta all’austriaco. Ma forse il pezzo più interessante è il motore V12 da 3,0 litri del 412 T2 , uno degli ultimi V12 della Ferrari, valutato tra i 70 e gli 80.000 euro. Ci sono anche i motori di automobili di strada come il V12 della 612 Scaglietti e il V8 Maserati Granturismo S.

Tra gli oggetti anche il coprimotore della F2002 con cui Michael Schumacher vinse il terzo titolo con la Ferrari e il casco che il tedesco indossava nel 2005, oltre a quello di Fernando Alonso della stagione 2010. Saranno inoltre messe all’asta una scultura di un cavallo impennato di Domenico Poloniato, volanti, orologi e valigie.

