Questa Ferrari 512 BB da 225.000 dollari è pronta a tornare su strada

In occasione del Salone di Parigi del 1976, Ferrari presentò al pubblico l’allora nuova Ferrari 512 BB (Berlinetta Boxer). Si tratta di un modello che ha stupito ancora una volta gli addetti ai lavori per design e prestazioni.

Il motore V12 da 5 litri nascosto sotto il cofano era in grado di sviluppare ben 360 CV di potenza a 6800 g/min e permetteva all’auto di raggiungere una velocità massima di 302 km/h e di completare il quarto di miglio (400 metri) in soli 13,7 secondi.

Ferrari 512 BB: un esemplare del 1980 è in cerca di una nuova casa

Oltre ad essere una vettura davvero performante per quel periodo, la 512 BB era molto ricercata in quanto la produzione venne limitata a meno di 1000 esemplari. Ciò significa che è abbastanza difficile trovare per strada un esemplare.

Nonostante ciò, qualcuno ha deciso di mettere in vendita una Ferrari 512 BB su Craigslist che ha trascorso diversi anni in un garage, ad un prezzo che non tutti possono permettersi. L’esemplare in questione viene fornito con il motore originale a 12 cilindri e soli 35.405 km percorsi. È probabile che tutte le caratteristiche presenti a bordo della vettura siano originali e inoltre il venditore afferma che non è stata mai coinvolta in un incidente.

Ancor più interessante, non ci sono segni di ruggine su questa 512 BB, il che significa che molto probabilmente è stata conservata nelle giuste condizioni. Originariamente, l’auto fu acquistata nuova in California e ha trascorso fino ad ora il suo tempo nello stesso posto.

Il venditore propone assieme tutta la documentazione necessaria per portare su strada la vettura e inoltre sostiene che è attualmente funzionante, anche se c’è bisogno di alcuni ritocchi per riportarla al suo splendore iniziale. Per quanto riguarda il prezzo, questa Ferrari 512 BB del 1980 può essere acquistata per 225.000 dollari (185.689 euro).

