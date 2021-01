Stellantis firma accordi per creare un importante player europeo nell’e-Mobility

FCA Italy SpA, controllata al 100% dal gruppo Stellantis, ed Engie EPS annunciano la firma della serie completa di accordi, compreso l’investimento e il patto parasociale 1, per creare una Joint Venture nel settore della e-Mobility. Questi accordi sono stati eseguiti a sostegno del memorandum d’intesa annunciato lo scorso 12 novembre 2020.

Stellantis ed Engie EPS annunciano la firma della serie completa di accordi per creare una Joint Venture nel settore della e-Mobility

La Joint Venture che vedrà protagonista il nuovo gruppo Stellantis offrirà una suite completa di servizi e soluzioni innovative – come infrastrutture di ricarica residenziali, aziendali e pubbliche, nonché abbonamenti per la ricarica energetica e tecnologie Vehicle-to-Grid – al fine di rendere l’accesso alla mobilità elettrica facile e conveniente per tutti.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nei prossimi mesi, fatte salve le consuete condizioni sospensive, compresa l’autorizzazione da parte delle competenti Autorità Antitrust. Già nelle prossime settimane però si preannunciano nuovi dettagli su questa importante Joint Venture destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori in virtù del fatto che porterà alla nascita di uno dei player più importanti del fiorente settore dell’e-mobility.

